¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas que estrenan hoy y no te podés perder

Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Sho w te recomendamos dos de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine .

Michael

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Sinopsis: Michael es la representación cinematográfica de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido jamás. La película narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, trazando su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable por convertirse en el mayor artista del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios como solista, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia.

Elenco: Jaafar Jackson, Colman Domingo, Nia Long, Kendrick Sampson, Miles Teller, Juliano Krue Valdi, Joseph David-Jones, Jamal Henderson, Jessica Sula, Kat Graham

Duración: 125 minutos