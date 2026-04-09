¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas que estrenan hoy y no te podés perder

Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Sho w te recomendamos dos de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine .

Sinopsis: Profundamente enamorados y en plena cuenta regresiva para el día de su boda, la pareja ve su felicidad puesta a prueba cuando salen a la luz secretos que jamás habrían imaginado.

El mono: la maldición regresa

el mono dos pelicula La película de terror que se llevará los aplausos este jueves. IMDB

Sinopsis: Después de la muerte de su abuela, los hermanos Marshall y Jenny regresan al antiguo motel familiar, The Jolly Monkey, cerrado desde hace años. Mientras la familia decide si reabrir el negocio o demolerlo, el lugar comienza a revelar secretos que jamás debieron ser despertados. Entre los restos del motel, encuentran a su antigua mascota: un mono de juguete con platillos, aparentemente inofensivo, que alguna vez ocupó la recepción del lugar. Pero el regreso del muñeco desata una fuerza mucho más siniestra. Pronto, una versión humana y monstruosa del mono comienza a acechar y asesinar brutalmente a los miembros de la familia. Atrapados en una pesadilla sangrienta, Marshall y Jenny deberán descubrir el origen de la maldición antes de convertirse en las próximas víctimas.