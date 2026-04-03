¿Se muda? Robert Pattinson confesó que dejaría todo por Argentina y se volvió viral

Tras su visita secreta en 2023, Pattinson confirmó que tiene planes serios para instalarse un tiempo en el país.

En plena promoción de su nueva película The Drama, donde comparte cartel con la icónica Zendaya, Robert Pattinson soltó una declaración que encendió las redes sociales y dejó a todos con la boca abierta.

Robert Pattison reveló que adora Buenos Aires. El actor, que supo ser el vampiro más deseado y ahora encarna al mismísimo Batman, confesó su amor incondicional por nuestra capital, Buenos Aires, y lanzó una promesa que ya es tendencia absoluta: quiere instalarse a vivir en el país.

Un flechazo en Palermo: "Voy a vivir allí..." El vínculo de Pattinson con estas tierras no es puro marketing. Todo comenzó en marzo de 2023, cuando acompañó a su pareja, Suki Waterhouse, al festival Lollapalooza. En aquella oportunidad, se lo vio recorriendo bodegones tradicionales y disfrutando de la noche porteña como un vecino más.

robert-pattinson-fue-sorprendido-en-una-parrilla-de-buenos-aires-y-las-redes-estallaron-siguiendo-a- El actor británico en su última visita a Buenos Aires, donde recorrió la escena gastronómica de Palermo. X @fedeebongiorno Durante una entrevista para LADBible, el actor no dudó en poner a nuestra ciudad por encima de las grandes capitales europeas: “Amo la primavera de París. Amo Nueva York. Amo Buenos Aires. Creo que siempre digo que voy a vivir en Buenos Aires por un tiempo”, disparó ante la mirada atenta de Zendaya.

La conexión es tan fuerte que la propia Suki Waterhouse calificó su presentación en el Hipódromo de San Isidro como "el mejor show de su vida". La pareja quedó flasheada con el fervor del público local, algo que Robert mantiene en la mira para su futuro personal.