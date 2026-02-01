La divertida reacción de Willem Dafoe, estrella de Hollywood, en el triunfo de Boca en la Bombonera

Entre cámaras, festejos y cantitos, el reconocido actor Willem Dafoe vivió de cerca la pasión de Boca en una noche especial en la Bombonera.

Willem Dafoe está de visita en el país para promocionar su película The Souffleur.

La Bombonera sumó una visita tan ilustre como inesperada en el partido entre Boca y Newell’s por el Torneo Apertura. Willem Dafoe, reconocida estrella de Hollywood, estuvo presente en uno de los palcos y siguió con atención el encuentro del Xeneize.

El destacado actor estadounidense se encuentra en Buenos Aires por la presentación de The Souffleur, película dirigida por el argentino Gastón Solnicki, y aprovechó su estadía para vivir de cerca la experiencia del fútbol argentino.

Las cámaras de la transmisión oficial lo captaron durante el partido y rápidamente su imagen se viralizó en redes sociales. Dafoe, de 70 años, es una de las figuras más respetadas del cine, con papeles icónicos en Spider-Man (interpretó al "Duende Verde"), Platoon, The Lighthouse, La última tentación de Cristo y Pobres criaturas.

Su presencia no pasó desapercibida cuando Boca abrió el marcador. El artista celebró con entusiasmo el gol que nació en una jugada de Exequiel Zeballos y terminó con la definición de Lautaro Blanco para el 1-0 parcial.

El actor del "Duende Verde" vivió la experiencia de Boca en la Bombonera Willem Dafoe gritando el gol de Boca en la Bombonera Willem Dafoe gritando el gol de Boca en la Bombonera Video: @davidgangaf Con el partido 2-0 tras el penal convertido por Leandro Paredes, los hinchas ubicados cerca del palco comenzaron a cantarle “el duende es bostero”. Dafoe respondió con sonrisas, gestos y aplausos, y se sumó al clima festivo del estadio.