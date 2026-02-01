La divertida reacción de Willem Dafoe, estrella de Hollywood, en el triunfo de Boca en la Bombonera
Entre cámaras, festejos y cantitos, el reconocido actor Willem Dafoe vivió de cerca la pasión de Boca en una noche especial en la Bombonera.
La Bombonera sumó una visita tan ilustre como inesperada en el partido entre Boca y Newell’s por el Torneo Apertura. Willem Dafoe, reconocida estrella de Hollywood, estuvo presente en uno de los palcos y siguió con atención el encuentro del Xeneize.
El destacado actor estadounidense se encuentra en Buenos Aires por la presentación de The Souffleur, película dirigida por el argentino Gastón Solnicki, y aprovechó su estadía para vivir de cerca la experiencia del fútbol argentino.
Las cámaras de la transmisión oficial lo captaron durante el partido y rápidamente su imagen se viralizó en redes sociales. Dafoe, de 70 años, es una de las figuras más respetadas del cine, con papeles icónicos en Spider-Man (interpretó al "Duende Verde"), Platoon, The Lighthouse, La última tentación de Cristo y Pobres criaturas.
Su presencia no pasó desapercibida cuando Boca abrió el marcador. El artista celebró con entusiasmo el gol que nació en una jugada de Exequiel Zeballos y terminó con la definición de Lautaro Blanco para el 1-0 parcial.
El actor del "Duende Verde" vivió la experiencia de Boca en la Bombonera
Con el partido 2-0 tras el penal convertido por Leandro Paredes, los hinchas ubicados cerca del palco comenzaron a cantarle “el duende es bostero”. Dafoe respondió con sonrisas, gestos y aplausos, y se sumó al clima festivo del estadio.
Además de su paso por La Bombonera, el actor participó de un evento en el MALBA, donde recibió una camiseta de la selección argentina y destacó el cariño del público local. “El entusiasmo local me hizo sentir realmente bienvenido”, expresó.
La visita de Dafoe se suma a una lista de figuras internacionales que en los últimos meses eligieron vivir la experiencia de ver un partido de Boca en la mítica Bombonera, como Dua Lipa, Noel Gallagher, Rosalía, Johnny Depp y Victoria Azárenka, entre otros.