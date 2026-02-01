Presenta:

Deportes

|

River Plate

River y Rosario Central empataron 0-0 en el Gigante de Arroyito por la tercera fecha del Apertura

En un partido muy parejo, Central y River no se sacaron diferencias en Rosario. El Millonario sigue con su arco invicto en lo que va del certamen.

MDZ Deportes

Facundo Colidio conduce el balón entre Coronel y Di María.&nbsp;

Facundo Colidio conduce el balón entre Coronel y Di María. 

Fotobaires

River y Rosario Central igualaron 0-0 en un encuentro válido por la tercera fecha del Torneo Apertura, disputado en el estadio Gigante de Arroyito.

Durante los primeros minutos, River intentó asumir el protagonismo a partir de la posesión y el manejo de la pelota, buscando imponer su ritmo ante un Central ordenado. El conjunto visitante tuvo mayor control territorial, aunque le costó generar situaciones claras de gol.

Te Podría Interesar

Por su parte, Rosario Central apostó a un planteo sólido, bien plantado en defensa y atento para salir rápido de contra. El equipo local logró incomodar por momentos a la defensa de River, pero tampoco logró capitalizar sus aproximaciones.

Cuando transcurrían jugados 37 minutos del período inicial y luego de un trámite muy disputado y también atractivo, los del Muñeco encontraron la apertura del marcador. Lo hicieron por intermedio de Sebastián Driussi. Sin embargo, la celebración fue anulada por posición adelantada.

El gol anulado a River frente a Rosario Central

Embed

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Rosario Central vs River Plate

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas