River y Rosario Central empataron 0-0 en el Gigante de Arroyito por la tercera fecha del Apertura

En un partido muy parejo, Central y River no se sacaron diferencias en Rosario. El Millonario sigue con su arco invicto en lo que va del certamen.

River y Rosario Central igualaron 0-0 en un encuentro válido por la tercera fecha del Torneo Apertura, disputado en el estadio Gigante de Arroyito.

Durante los primeros minutos, River intentó asumir el protagonismo a partir de la posesión y el manejo de la pelota, buscando imponer su ritmo ante un Central ordenado. El conjunto visitante tuvo mayor control territorial, aunque le costó generar situaciones claras de gol.

Por su parte, Rosario Central apostó a un planteo sólido, bien plantado en defensa y atento para salir rápido de contra. El equipo local logró incomodar por momentos a la defensa de River, pero tampoco logró capitalizar sus aproximaciones.

Cuando transcurrían jugados 37 minutos del período inicial y luego de un trámite muy disputado y también atractivo, los del Muñeco encontraron la apertura del marcador. Lo hicieron por intermedio de Sebastián Driussi. Sin embargo, la celebración fue anulada por posición adelantada.

El gol anulado a River frente a Rosario Central Embed ANULADO EL GOL DE RIVER POR OFFSIDE DE DRIUSSI ❌



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/5auRbgz0Sr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026 Noticia en construcción.