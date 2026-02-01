Qué es el skywalk, la experiencia inédita que ofrecerá River en el techo del Monumental de 101.000 espectadores

El Monumental se prepara para un cambio que va más allá del césped: una experiencia inédita asoma en lo más alto y promete otra forma de vivir River.

River avanza con una de las remodelaciones más ambiciosas de su historia y el Monumental empieza a proyectarse como algo más que un estadio de fútbol. Con las obras de ampliación y techado en marcha, la idea del club es dar un salto de calidad integral: modernizar la infraestructura y sumar propuestas que cambien por completo la experiencia del público.

River innova en el Monumental: qué es el kywalk En ese camino aparece una novedad que llamó rápidamente la atención de los hinchas. Entre los renders oficiales difundidos por el Millonario, se destacó un detalle particular: el escudo del club integrado a la estructura del techo. No es solo una cuestión estética, sino el anticipo de una experiencia inédita en el país que promete convertirse en un nuevo atractivo del estadio.

Se trata del Skywalk, una pasarela ubicada en la parte más alta del Monumental que permitirá recorrer el techo y observar el estadio desde una perspectiva única. Desde allí se podrá ver el campo de juego, las tribunas y también disfrutar de una vista panorámica del barrio de Núñez y sus alrededores, algo pensado tanto para socios como para turistas.

La iniciativa no surge al azar. River tomó como modelo experiencias exitosas en Europa, especialmente la del estadio del Tottenham. La remodelación del club inglés estuvo a cargo de la misma empresa alemana que participará del proyecto en Núñez, y el Skywalk se transformó allí en un punto turístico clave y en una nueva fuente de ingresos.

El nuevo Monumental La obra completa tendrá un costo estimado cercano a los 100 millones de dólares. Desde el club remarcan que el financiamiento no afectará el presupuesto del plantel profesional, ya que se sostendrá mediante créditos internacionales y acuerdos comerciales estratégicos.