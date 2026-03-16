El fuerte reto de Chacho Coudet a un jugador de River en pleno partido: "¡Corré entonces, carajo!"

En medio del triunfo 2-0 ante Sarmiento, Eduardo Coudet protagonizó una escena con un futbolista del Millonario que refleja su nivel de intensidad.

Coudet, a los gritos contra un jugador de River. ¿Qué le reclamó el DT?

Eduardo Coudet recién se está adaptando al mundo River, pero mientras tanto ya da sobradas muestras de que la intensidad no se negocia, tanto para él como para sus futbolistas. En el triunfo 2-0 frente a Sarmiento en el Monumental, el DT protagonizó un momento que no tardó en viralizarse.

El episodio ocurrió durante una jugada en la que Tomás Galván, que volvió al club tras su paso por Vélez y se convirtió en una fija en el equipo titular del Millonario, no presionó con la energía que el técnico pretendía. Desde el banco, el Chacho no dudó en hacérselo saber con un grito que se escuchó con claridad en las cámaras de Fútbol 1, programa de ESPN: “¡Dale Tomi, no le midas carajo, estás caminando, Tomi!”, le reclamó a los gritos.

Pero el cruce no terminó ahí. Lejos de calmarse, Coudet continuó con el reto para el volante surgido de las Inferiores de la Banda y, apenas unos segundos después, le preguntó: “Ey, Tomás, ¿estás bien?”. Ante la afirmación del futbolista, el entrenador redobló la apuesta: “¡Corré entonces carajo, dale!”.

Video: los gritos de Eduardo Coudet a Tomás Galván en pleno partido El fuerte reclamo de Coudet a Tomás Galván en River-Sarmiento. El fuerte reclamo de Coudet a Tomás Galván en River-Sarmiento. Video: ESPN La secuencia se volvió rápidamente viral porque refleja el estilo directo y enérgico del nuevo DT del Millonario, que pretende un equipo intenso, con presión constante y sin bajar el ritmo durante los 90 minutos.