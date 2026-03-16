El video de la última entrevista y aparición pública de Marcelo Araujo: "El fútbol argentino me aburre"

Murió Marcelo Araujo , el periodista que cambió para siempre la forma de relatar y, con su apasionada voz, generó un antes y un después en la historia del fútbol argentino. A sus 78 años, el icónico periodista murió este lunes a la madrugada en el Hospital Italiano, donde había sido internado por una neumonía.

La salud de Araujo se había deteriorado durante la pandemia y convivía con una enfermedad que lo acompañó hasta el último día y que lo mantuvo alejado de los medios. En ese contexto, en junio de 2023, en una de sus últimas entrevistas, había repasado su vida, su carrera y las críticas que lo acompañaron durante años, siempre con el humor ácido que lo caracterizaba.

Marcelo Araujo aseguraba que con el paso del tiempo su vínculo con el público había cambiado. “La gente cuando me cruza me trata muy bien. La verdad es que me sorprendo, harán comparaciones, o extrañarán las pelotudeces que yo decía. Por lo menos los hacía cagar de risa”, reflexionó, fiel a su estilo que marcó una generación entera, en la entrevista con La Nación.

Sin embargo, también reconocía que durante su etapa como narrador las críticas lo afectaban y mucho. “No la pasé muy bien cuando laburaba, llegaba dos horas antes a la cancha para tratar de evitar las puteadas y todo eso. Pero ahora no, me estoy recuperando de las puteadas. Es una buena época, me sigo recuperando del Covid y de tantos años de puteadas”, contaba.

El relator también recordó el difícil episodio de salud que atravesó en 2021. En marzo de ese año sufrió una caída en su casa y, tras realizarse estudios médicos, recibió un diagnóstico que lo obligó a atravesar tiempos muy duros. "‘Pegó en el palo y salió, ¿viste?’", bromeaba, vinculando todo con un simple rectángulo verde.

El origen de su disruptiva forma de relatar y cómo convivía con las críticas

Con el paso de los años, Araujo también analizó el origen de su particular forma de relatar, que rompió con los moldes clásicos del periodismo deportivo televisivo. “Estilo, el estilo… Yo emboqué una, lo sé, porque tenés que tener suerte también. Empecé a usar el idioma de la tribuna. Al principio me decían ‘cómo decís eso, mal educado’. Y yo les respondía: ‘Cuando vos vas a la cancha, y el 9 de tu equipo erra un gol, ¿lo aplaudís y decís ay pobrecito, no va a dormir esta noche?’. No, lo mandás a la concha de su hermana’. Y yo no podía putear, pero metía mis boludeces. Mirá que había buenos relatores, pero a mí me aburrían. Si el partido era malo, y además el relator no lo levantaba un poquito… Entonces yo pensaba que algo había que hacer”.

Esa personalidad espontánea también generó situaciones inolvidables en las cabinas de transmisión. “En Mar del Plata, torneo de verano, jugaba River contra no sé quién. Y Ramón Díaz se pierde un gol hecho y a mí me salió ‘qué boludo’, o algo así. ¡Se armó un quilombo! Me cita el ‘Negro’ Avila a su oficina. Entro. ‘Sentate me dice’. Intenté empezar a hablar para abrir el paraguas, para calmarlo. Y me frena. ‘Nooo, no, me digas nada, no le des bola a nadie y seguí así’. Y ahí me solté. El ‘Negro’ siempre me respaldó. Creo que vio que ahí podía haber una veta de entretenimiento, para eso era muy rápido. Entonces me fui soltando, de a poco, hasta que… Macaya se quería morir, pobre, primero sufrió y después se fue acostumbrando. Adrián [Paenza] también. No sé qué salvajada dije una vez y se fue de la cabina de vergüenza”, recordaba Araujo.

La ácida confesión sobre el fútbol argentino

Pese a que siempre vivió por y para el fútbol, el relator también confesaba que su relación con la pelota había cambiado con el tiempo: “Mmm, en realidad, no hago un carajo. No veo mucho fútbol, el fútbol argentino me aburre. Y con esto no quiero generalizar, claro, hay algunos equipos, o momentos de esos equipos, y hay jugadores. Pero en general, no me engancha. Quizás, quizás… un partido trascendente, una definición. De los de afuera, sí, miro algo más. Especialmente el fútbol inglés. La Premier es la liga más atractiva, sin dudas. Por el ritmo, por el marco, los jugadores acceden hasta la platea baja y se abrazan con los hinchas. Es un juego atractivo, en un medio civilizado. Los estadios son como teatros llenos de pasión. Y eso me distrae. Ojo, no todos los partidos de Inglaterra valen la pena, pero en general, me entretienen”