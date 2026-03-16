Murió Marcelo Araujo, histórico relator argentino

El periodista argentino falleció este lunes a sus 78 años. Sin dudas dejó una huella imborrable en el fútbol argentino.

Marcelo Araujo, uno de los mejores relatores de la historia del fútbol argentino, murió este lunes a sus 78 años. El periodista murió en el Hospital Italiano de Buenos, ya que se encontraba internado por complicaciones de salud.

Si bien su nombre era Lázaro Jaime Zilberman, en sus inicios él tomó la decisión de elegir el seudónimo de Marcelo Araujo. Fue la voz principal del programa Fútbol de Primera que durante años fue el programa por excelencia del fútbol argentino. Arrancó el domingo 4 de agosto de 1985 y por 25 años fue el programa elegido por todos para ver los goles, desde otra mirada y con la voz de Araujo, los domingos por la noche.

El relator, Marcelo Araujo. Foto: web El relator, Marcelo Araujo. Foto: web Araujo tenía la compañía de Enrique Macaya Márquez en todas las transmisiones de fútbol. Sus relatos divertidos, los apodos que elegía para los jugadores y su tono para acompañar los partidos hacía que los partidos fueran más divertidos. Luego de unos años inactivo, volvió al relato entre 2009 y 2014 con Fútbol Para Todos, para luego retirarse de manera definitiva.