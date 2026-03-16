La carta que Marcelo Araujo le mandó a Cristina Fernández el día que renunció a Fútbol para Todos: por qué se fue

A sus 78 años, falleció Marcelo Araujo. En 2014 había renunciado a FPT y le hizo saber su decisión a Cristina mediante una carta que se hizo pública.

Este lunes 16 de marzo falleció a sus 78 años de edad Marcelo Araujo, uno de los relatores más icónicos de la historia del fútbol argentino, reconocido como la principal voz de las transmisiones deportivas durante las últimas dos décadas del Siglo XX y la primera del Siglo XXI.

Desde 2009 se convirtió en la figura más visible (o audible, mejor dicho) del ciclo Fútbol para Todos, en el que quedó a cargo de los partidos más importantes. Todo hasta el Torneo Final 2014, cuando en marzo de ese año sorprendió a todos y presentó su renuncia, dejando al programa sin una de sus principales figuras.

Por qué renunció Marcelo Araujo a Fútbol para Todos Superclásico Boca River Torneo Final 2014 Araujo renunció tras no ser llamado para relatar el Superclásico del Torneo Final 2014. Archivo Araujo tomó esta decisión luego de no haber sido llamado para formar parte de la transmisión del Superclásico del mencionado campeonato, en el que River se impuso 2-1 sobre Boca en la Bombonera con goles de Manuel Lanzini y Ramiro Funes Mori. Para el Xeneize había marcado Juan Román Riquelme de tiro libre, en el que fue su último tanto frente al eterno rival.

Tras conocerse la noticia de la salida, se hizo pública la carta que le envió el histórico relator a Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la nación por aquel entonces, en la que le agradeció por haberlo incluido en el ciclo y la felicitó por la concepción y creación del mismo.

La carta de Araujo a Cristina Excelentísima señora presidenta: