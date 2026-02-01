El médico que marcó dos épocas del fútbol argentino: Roberto Peidró y su historia con Agüero y Maradona

Roberto Peidró pudo haber sido arquero titular de Independiente . Sin embargo, eligió otro camino: la medicina. Esa decisión lo llevó a trabajar con René Favaloro , a convertirse en un referente de la cardiología deportiva y a estar presente en capítulos fundamentales del fútbol argentino.

“En los deportistas pasa lo mismo que en cualquier persona”, explica Peidró al comenzar la charla, al referirse a la preocupación creciente por las arritmias cardíacas en atletas de alto rendimiento. “Lo que ocurre es que, cuando le sucede a una figura conocida, el impacto es mucho mayor”.

El médico detalla que el corazón late normalmente entre 60 y 100 veces por minuto , y que cuando se pierde esa regularidad aparecen las arritmias, muchas de ellas benignas. “Todos tenemos alguna extrasístole. El problema aparece cuando hay una enfermedad cardíaca asociada o cuando se trata de arritmias más complejas”.

Según estudios médicos, los deportistas de resistencia aeróbica —como maratonistas o ultramaratonistas— presentan un riesgo levemente mayor de desarrollar fibrilación auricular después de los 50 años. “La diferencia es mínima, pero existe y está estudiada”, aclara.

Peidró conoció a Sergio "Kun" Agüero cuando aún era adolescente en Independiente . “A los 15 o 16 años tuvo una taquicardia supraventricular, una arritmia que se produce por un cortocircuito eléctrico en el corazón”, explica. El tratamiento fue una ablación por radiofrecuencia, un procedimiento que logró curar completamente esa arritmia inicial.

“Eso no tuvo nada que ver con lo que pasó en 2021”, remarca. Años después, ya en el máximo nivel internacional, Agüero presentó extrasístoles benignas asociadas a una pequeña cicatriz cardíaca producto de una miocarditis previa, probablemente viral y asintomática.

“El Kun jugó ocho años al máximo nivel con esa cicatriz, sin ningún problema”, afirma. Sin embargo, la aparición de una taquicardia ventricular —más compleja— marcó un antes y un después. Tras una nueva ablación, el propio Agüero tomó la decisión de retirarse.

“Es una persona muy inteligente y muy emotiva. Me dijo: ‘Tengo una familia, ¿para qué me voy a arriesgar?’”, recuerda Peidró. “Se cerró una puerta, pero se le abrieron diez. Eso es algo que los médicos del deporte siempre tenemos que tener en cuenta”.

El diálogo entre Roberto Peidró y el "Kun" Agüero

Roberto Peidró Agustín Tubio / MDZ

El día del anuncio de la decisión final

Kun Aguero Télam

Maradona y el Mundial 1994: la defensa médica

El otro capítulo inevitable de la entrevista remite al Mundial de Estados Unidos 1994 y al doping positivo de Diego Maradona. Peidró recuerda que el Diez llegó “tranquilo, aunque con la ansiedad lógica de alguien que estaba saliendo de una adicción”.

“El día del control antidoping nada hacía prever lo que pasó”, asegura. Desmiente uno de los mitos más difundidos: “La famosa enfermera no tenía nada que ver. Era personal contratado por FIFA. Todo lo demás es un mito urbano”.

Según Peidró, el resultado positivo se debió a un suplemento vitamínico adquirido en Estados Unidos que contenía efedrina, una sustancia que en ese momento estaba presente en muchos medicamentos de uso común. “Diego no sabía que lo estaba tomando”, sostiene.

Tras el llamado de Julio Grondona, el médico intentó intervenir ante las autoridades de FIFA. “Fue una decisión política. Desde lo médico hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirma sobre la contraprueba realizada en Los Ángeles.

La histórica frase: "Me cortaron las piernas"

Maradona YouTube

Diego Maradona, el paciente

Roberto Peidró Agustín Tubio / MDZ

Más allá del escándalo, Peidró recuerda a Maradona como paciente. “Conmigo era excelente. Teníamos mucha confianza”. Relata una anécdota íntima durante una internación nocturna, cuando Diego se negaba a tomar la medicación. “Me pidió que le explicara para qué era cada cosa. Los medicamentos para dormir los tiró contra la pared”, cuenta, entre risas.

“Claudia me dijo hace poco que Diego me quería mucho, y que las nenas también”, confiesa.

Con décadas de experiencia, Roberto Peidró deja una definición que resume su carrera y su mirada humana sobre la medicina deportiva: “La vida no se termina cuando el deporte se termina. Siempre hay puertas que se abren, y el médico tiene que ayudar a encontrarlas”.