Messi llegó a los 900 goles: cuántos hizo de zurda, de derecha, de cabeza, con el pecho, con la cadera y con la mano

Lionel Messi marcó el 1-0 de Inter Miami ante Nashville por la Concachampions y alcanzó así los 900 tantos como futbolista profesional.

Lionel Messi, dueño de incontables récords individuales y poseedor de estadísticas inigualables, no se conforma con todo lo conseguido hasta ahora y continúa agrandando su leyenda futbolística. Este miércoles con el Inter Miami, por la revancha de los octavos de final de la Concachampions, alcanzó la asombrosa cifra de ¡ 900 goles! en su carrera como futbolista profesional.

No lo había conseguido en la ida en cancha de Nashville, duelo que finalizó 0-0. Sin embargo, en la vuelta no tardó demasiado en ponerle cifras redondas a su tanteador y abrió el marcador antes de los 7 minutos con un remate cruzado de zurda en el área grande tras una asistencia de Sergio Reguilón.

Así fue el gol 900 de Lionel Messi El gol 900 de Messi para el 1-0 de Inter Miami Leo llegó a esta cifra en 1142 partidos disputados (un promedio de 0,788 goles por partido) con las cuatro camisetas que defendió a lo largo de su carrera. En el desglose, contabiliza unas 672 anotaciones con Barcelona, 32 con el París Saint-Germain, 81 con Inter Miami y 115 con la Selección argentina.

En cuanto a la forma en la que alcanzó estos números, claramente su vía favorita para convertir es su pie izquierdo, con el que acumula 756 tantos. De derecha, en tanto, no fueron pocos los que convirtió, ya que hizo unos 110 con el pie diestro. Luego aparece la cabeza, que pese a las dificultades por la altura, llegó a anotar 30 veces. Además, registra 2 goles con el pecho (siendo el más recordado el que le hizo a Estudiantes en la final del Mundial de Clubes 2009), 1 con la cadera y 1 con su mano derecha (la mano del Messías).

El gol 900 de Messi desde diferentes ángulos El gol 900 de Messi desde diferentes ángulos Respecto de sus víctimas favoritas, el brasileño Diego Alves y el español Iker Casillas fueron los dos arqueros que más goles recibieron de Messi, con 21 cada uno. En cuanto a clubes, el Sevilla es al que más le convirtió, con 38 anotaciones, mientras que Atlético de Madrid (32) y Valencia (31) completan el podio.