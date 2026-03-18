Tremendo: el impactante récord que Lewandowski le arrebató a Messi en la Champions League

Robert Lewandowski anotó un doblete para el Barcelona ante Newcastle y superó así una histórica marca que pertenecía a Lionel Messi en la UCL.

Robert Lewandowski hizo historia este miércoles en la Champions League. En el marco de los partidos de vuelta de octavos de final, el Barcelona aplastó 7-2 como local a Newcastle tras lo que había sido el 1-1 en la ida. El icónico goleador marcó un doblete y se quedó así con un récord que ostentaba Lionel Messi en la competencia.

El polaco, que era titular, no pudo inflar ninguna red durante el primer tiempo y tuvo que esperar al complemento, al minuto 55 y con el marcador 4-2, para anotar su primer tanto de la jornada. Unos instantes después, convirtió el 6-2 y el segundo grito en su cuenta personal. Pero ya con el primero le había alcanzado para superar la marca de la Pulga.

El gol a Newcastle con el que Lewandowski superó el récord de Lionel Messi El gol a Newcastle con el que Lewandowski superó el récord de Lionel Messi Es que las Urracas se convirtieron en el rival número 41 al que el ex Bayern Múnich y Dortmund le hizo al menos un gol en la Liga de Campeones, lo que lo eleva como el futbolista al que más equipos diferentes le anotó en la historia del torneo internacional más importante de Europa.

De este modo, sobrepasó los 40 que ostentaba Leo hasta este 2026 y que el propio Lewandowski había igualado a principios de año en el 4-1 del Barcelona sobre el Copenhague por la última fecha de la primera fase. Tras lo hecho esta jornada, dejó de compartir el récord y pasó quedárselo en soledad.