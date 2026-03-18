El insólito momento viral entre Alejandro Garnacho y el DT del Chelsea con la serie vs. PSG ¡8-2 abajo!

A minutos del final, y con la llave ya sentenciada, Liam Rosenior protagonizó una humillante escena que tuvo como protagonista a Alejandro Garnacho. El video.

Rosenior, Garnacho y una insólita secuencia en la dura eliminación del Chelsea en la Champions.

El Chelsea quedó afuera de la Champions League en manos del vigente campeón, el PSG, que lo pasó por arriba en la serie con un global de 8-2 y sacó boleto a los cuartos de final. Más allá del resultado, el partido regaló una escena que rápidamente se hizo viral y tiene como protagonistas a entrenador Liam Rosenior y Alejandro Garnacho.

El contexto ya era adverso desde el arranque del partido de vuelta en Stamford Bridge. Tras el duro 2-5 de la ida en Francia, los Blues tampoco lograron reaccionar en casa y volvieron a ser superados con claridad por los dirigidos por Luis Enrique, que liquidaron la serie con dos goles antes de los primeros 15 minutos.

Sin embargo, lo más llamativo ocurrió sobre el cierre. Cuando el reloj marcaba 39' del segundo tiempo y el encuentro estaba 3-0 en favor de los parisinos, Rosenior decidió intervenir de una manera particular: insólitamente, llamó a Garnacho para darle indicaciones.

Video: la insólita secuencia entre Rosenior y Garnacho en la eliminación del Chelsea ante PSG Insólito: Liam Rosenior, DT del Chelsea, le dio indicaciones a Garnacho a minutos del final y con la serie 8-2 en contra. Insólito: Liam Rosenior, DT del Chelsea, le dio indicaciones a Garnacho a minutos del final y con la serie 8-2 en contra. Video: ESPN El técnico inglés no solo le habló al oído, sino que además le entregó un papel con órdenes tácticas para que el argentino las transmitiera a sus compañeros. La reacción del ex Manchester United fue inmediata: entre una mezcla de frustración y desconcierto, volvió caminando a la cancha con un gesto que reflejaba el malestar general.