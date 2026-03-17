Real Madrid, PSG, Arsenal y Sporting Lisboa avanzaron a cuartos de la Champions League
Real Madrid volvió a vencer al City, PSG barrió al Chelsea, Arsenal superó con justeza a Bayer Leverkusen y Sporting logró una gran remontada ante Bodø/Glimt.
Este martes se jugaron las primeras cuatro revanchas de los octavos de final de la Champions League y se definieron ya la mitad de los clasificados a los cuartos. Real Madrid, París Saint-Germain, Arsenal y Sporting Club de Portugal avanzaron de fase, mientras que Manchester City, Chelsea, Bayer Leverkusen y Bodø/Glimt se despidieron del certamen.
Así fueron las revanchas de los octavos de Champions League
En el duelo estelar de la fase, el Merengue reconfirmó lo hecho en la ida en el Bernabéu (había ganado 3-0 con tres goles de Fede Valverde) y volvió a vencer a los Citizens en el Etihad Stadium. Fue por 2-1 con un doblete de Vinícius Jr, que tuvo su momento de confrontación con la hinchada rival, mientras que para los de Pep Guardiola apenas pudo descontar Eerling Haaland.
En otro duelo muy atractivo, el PSG barrió en la serie 8-2 al Chelsea de Enzo Fernández, y se tomó así una revancha de la final del Mundial de Clubes 2025, la cual quedó en manos de los Blues. Luego de imponerse 5-2 en París, el campeón vigente de Europa volvió a pisar fuerte en Londres y se impuso con un contundente 3-0 en Stamford Bridge.
Otro de los candidatos que hizo los deberes fue el Arsenal. La imparable máquina de Arteta no superó por demasiada diferencia al Bayer Leverkusen, pero de todos modos consiguió quedarse con la clasificación. Luego del empate 1-1 en Alemania, ganó 2-0 en Inglaterra y mantiene vivo así el sueño de ganar la Champions por primera vez en su historia.
Unas horas antes de estos tres encuentros, el Spoting Lisboa logró una gran remontada frente al equipo revelación del torneo: el sorprendente Bodø/Glimt, que ya había dejado en el camino al Inter de Milán. En la ida, los noruegos vencieron 3-0 como local, pero los Leones consiguieron igualar la serie en Portugal. En el alargue, marcaron dos goles más, sentenciando así el 5-0 final y el 5-3 en el global.
Los partidos que se vienen
Este miércoles se jugarán los 4 partidos restantes de octavos. A las 14.45 (hora de Argentina), Barcelona recibe a Newcastle tras el 1-1 en la ida. El ganador de esta serie enfrentará en cuartos al ganador de Tottenham-Atlético de Madrid, que jugarán a las 17 horas en Londres después de lo que fue el 5-2 del Colchonero en España.
Al mismo horario, Liverpool intentará remontar en Anfield el 0-1 que sufrió en Turquía frente a Galasataray, llave de la que saldrá el rival del PSG. Por último, también a las 17.00, Bayern Múnich recibe a Atalanta luego de su aplastante victoria 6-1 como visitante en Italia, y ya es prácticamente un hecho que enfrentará en la próxima instancia a Real Madrid.
El único cruce de cuartos que por ahora quedó oficialmente definido es Arsenal-Sporting, cuya ida se jugará en Portugal y la revancha en Inglaterra.