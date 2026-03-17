Real Madrid, PSG, Arsenal y Sporting Lisboa avanzaron a cuartos de la Champions League

Real Madrid volvió a vencer al City, PSG barrió al Chelsea, Arsenal superó con justeza a Bayer Leverkusen y Sporting logró una gran remontada ante Bodø/Glimt.

Este martes se jugaron las primeras cuatro revanchas de los octavos de final de la Champions League y se definieron ya la mitad de los clasificados a los cuartos. Real Madrid, París Saint-Germain, Arsenal y Sporting Club de Portugal avanzaron de fase, mientras que Manchester City, Chelsea, Bayer Leverkusen y Bodø/Glimt se despidieron del certamen.

Así fueron las revanchas de los octavos de Champions League Real Madrid Manchester City 2026 Vinícius Haaland Con un Vinícius estelar, Real Madrid eliminó a Manchester City. EFE En el duelo estelar de la fase, el Merengue reconfirmó lo hecho en la ida en el Bernabéu (había ganado 3-0 con tres goles de Fede Valverde) y volvió a vencer a los Citizens en el Etihad Stadium. Fue por 2-1 con un doblete de Vinícius Jr, que tuvo su momento de confrontación con la hinchada rival, mientras que para los de Pep Guardiola apenas pudo descontar Eerling Haaland.

París Saint-Germain El PSG, campeón vigente, avanzó a cuartos tras aplastar en el global a Chelsea. EFE En otro duelo muy atractivo, el PSG barrió en la serie 8-2 al Chelsea de Enzo Fernández, y se tomó así una revancha de la final del Mundial de Clubes 2025, la cual quedó en manos de los Blues. Luego de imponerse 5-2 en París, el campeón vigente de Europa volvió a pisar fuerte en Londres y se impuso con un contundente 3-0 en Stamford Bridge.

Arsenal Bayer Leverkusen Champions League 2025-2026 Arsenal mantiene el manto de candidato y se impuso sobre Bayer Leverkusen. EFE Otro de los candidatos que hizo los deberes fue el Arsenal. La imparable máquina de Arteta no superó por demasiada diferencia al Bayer Leverkusen, pero de todos modos consiguió quedarse con la clasificación. Luego del empate 1-1 en Alemania, ganó 2-0 en Inglaterra y mantiene vivo así el sueño de ganar la Champions por primera vez en su historia.

Sporting Lisboa vs Bodo Glimt Champions League 2025-2026 Sporting logró una gran remontada en casa y dejó en el camino al sorprendente Bodø/Glimt. EFE Unas horas antes de estos tres encuentros, el Spoting Lisboa logró una gran remontada frente al equipo revelación del torneo: el sorprendente Bodø/Glimt, que ya había dejado en el camino al Inter de Milán. En la ida, los noruegos vencieron 3-0 como local, pero los Leones consiguieron igualar la serie en Portugal. En el alargue, marcaron dos goles más, sentenciando así el 5-0 final y el 5-3 en el global.