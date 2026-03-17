El impactante anuncio de Hansi Flick, DT de Barcelona, que sacude al fútbol europeo

En la previa al duelo clave ante Newcastle por la Champions, Hansi Flick soltó una frase bomba sobre su futuro como entrenador del Barcelona. ¿Qué dijo?

En la antesala de una noche trascendental ante Newcastle por el partido de vuelta de los octavos de la Champions League, Hansi Flick se salió del libreto y dejó una frase que retumbó fuerte en Europa y, sobre todos, en las arcas del Barcelona: habló de su futuro y hasta se dio el lujo de anticipar su retiro.

El contexto no es menor. Hace apenas unos días, Joan Laporta había puesto primera para asegurar su continuidad tras ser reelegido como presidente del Blaugrana. “Queremos renovar a Flick hasta 2028. Él también está a favor de la ampliación. Anunciaremos un acuerdo pronto porque está muy contento aquí", sentenció el mandatario.

Hansi Flick y un importante anuncio sobre su futuro como entrenador Con ese respaldo sobre la mesa, la consulta para el entrenador alemán de 61 años en conferencia de prensa era inevitable. Aunque, de entrada, el DT la tiró afuera. "No es el momento adecuado, tenemos un partido muy importante", soltó, con la cabeza puesta en la revancha tras el 1-1 de la ida ante las Urracas en Inglaterra. Flick cedió con el correr de las preguntas y se animó a dejar una puerta entreabierta: "Ya veremos. Yo creo que tenemos tiempo suficiente para pensarlo y discutirlo".

Y cuando parecía que las dudas se iban despejando de a poco, el técnico del Barcelona no dudó y lanzó una frase bomba. “No estoy pensando en irme a ningún otro lugar. Estoy aquí y este será mi último club y mi último trabajo”, disparó sin vueltas. Sí, el alemán habló directamente de un posible cierre de carrera en el Barça, algo que no estaba en los planes de nadie.