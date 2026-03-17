El provocador festejo de Vinícius contra los hinchas del City tras marcar un penal con Real Madrid

Vinícius anotó desde los doce pasos un gol que prácticamente sentenció la serie de octavos y fue a celebrarlo frente a la tribuna del Manchester City.

Promediando los 20 minutos, al Merengue le cobraron una pena máxima a favor luego de que Bernardo Silva impidiera un tanto de manera deliberada con su brazo izquierdo, acción por la cual fue también expulsado. El crack brasileño, quien había hecho el remate que desembocó en todo, fue el encargado de ejecutarlo y en esta oportunidad sí lo intercambió por gol.

El provocador festejo de Vinícius ante los hinchas del Manchester City El provocador festejo de Vinícius ante los hinchas del Manchester City No conforme con marcar el 4-0 parcial y prácticamente terminar de sentenciar la serie, se mantuvo fiel a su estilo y, luego de festejar con su compañeros y su hinchada, fue a provocar a la parcialidad rival. En primera instancia, el 7 de la Casa Blanca se dirigió hacia donde estaba la cabecera donde estaba el público local y apoyó su brazo sobre el banderín de manera desafiante.

Tras esto, comenzó a hacerle gestos con la mano izquierda a los fanáticos citizens y coronó su socarrona celebración llevándose los puños a los ojos y moviendo las muñecas en señal de "lloren". Increíblemente, Vinícius no fue amonestado por este accionar, a pesar de tratarse de una burla directa al equipo e hinchas contrarios.