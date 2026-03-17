El provocador festejo de Vinícius contra los hinchas del City tras marcar un penal con Real Madrid
Vinícius anotó desde los doce pasos un gol que prácticamente sentenció la serie de octavos y fue a celebrarlo frente a la tribuna del Manchester City.
Tras la impactante victoria blanca por 3-0 con un impresionante hat-trick de Fede Valverde en la ida la semana pasada, Manchester City y Real Madrid jugaron este martes la revancha de los octavos de Champions League en el Etihad Stadium. Vinícius Jr, que en el Bernabéu había malogrado un penal, esta tarde tuvo su revancha desde los doce pasos.
Promediando los 20 minutos, al Merengue le cobraron una pena máxima a favor luego de que Bernardo Silva impidiera un tanto de manera deliberada con su brazo izquierdo, acción por la cual fue también expulsado. El crack brasileño, quien había hecho el remate que desembocó en todo, fue el encargado de ejecutarlo y en esta oportunidad sí lo intercambió por gol.
El provocador festejo de Vinícius ante los hinchas del Manchester City
No conforme con marcar el 4-0 parcial y prácticamente terminar de sentenciar la serie, se mantuvo fiel a su estilo y, luego de festejar con su compañeros y su hinchada, fue a provocar a la parcialidad rival. En primera instancia, el 7 de la Casa Blanca se dirigió hacia donde estaba la cabecera donde estaba el público local y apoyó su brazo sobre el banderín de manera desafiante.
Tras esto, comenzó a hacerle gestos con la mano izquierda a los fanáticos citizens y coronó su socarrona celebración llevándose los puños a los ojos y moviendo las muñecas en señal de "lloren". Increíblemente, Vinícius no fue amonestado por este accionar, a pesar de tratarse de una burla directa al equipo e hinchas contrarios.
Haaland marcaría el empate parcial (el descuento en el global) del City a los 41 minutos, pero no sería suficiente. El propio Vini volvió a anotar ya sobre el final del encuentro, en tiempo de descuento, para el 2-1 final y el 5-1 definitivo en el acumulado. De este modo, Real Madrid confirmó su pasaje a cuartos de final, donde su rival será seguramente el Bayern Múnich (aplastó 6-1 a Atalanta en la ida y juega la revancha en casa este miércoles).