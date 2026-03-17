Tremenda sanción al Chelsea de Enzo Fernández por no cumplir con el reglamento financiero en la Premier League

La Premier League oficializó el lunes por la tarde una severa sanción contra el Chelsea de Enzo Fernández y compañía, tras comprobarse incumplimientos a las normas financieras durante la etapa en la que el club estuvo bajo la conducción del magnate ruso Roman Abramóvich, entre 2003 y 2022.

En un giro llamativo, fue la propia institución londinense la que impulsó la investigación. Ya bajo la presidencia del empresario estadounidense Todd Boehly, el club presentó informes detallados y documentación exhaustiva que dejaron en evidencia las irregularidades cometidas por la gestión anterior.

La fuerte sanción que recibió el Chelsea de Enzo Fernández Como parte del castigo, los Blues tendrán prohibido incorporar futbolistas provenientes de sus divisiones juveniles durante un período de nueve meses. Además, la sanción contempla una cláusula más estricta: en caso de reincidir en faltas similares dentro de los próximos dos años, el club afrontará una suspensión de una temporada completa sin poder fichar jugadores para el plantel profesional.

Chelsea Chelsea deberá pagar una fortuna por incumplir el reglamento financiero de la Premier League. EFE A esto se suma un fuerte golpe económico. El Chelsea deberá abonar una multa de 10,75 millones de libras a la FA, vinculada a pagos encubiertos que alcanzaron los 47,5 millones de libras entre 2011 y 2018, con especial énfasis en operaciones relacionadas con los representantes de figuras como Eden Hazard, Samuel Eto’o y Willian.

El comunicado del Chelsea y la Premier League tras la sanción "El club agradece el reconocimiento por parte de la Premier League de su cooperación excepcional y que sin esas revelaciones voluntarias y el acto de autoinformación, es posible que varias de las infracciones de las normas de la Premier League nunca hubieran llegado a conocimiento de la Liga", escribieron los Blues.