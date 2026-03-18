La llamativa frase de Enzo Fernández que puso en duda su continuidad en el Chelsea: "Veremos luego"

Tras la eliminación en octavos de Champions ante el PSG, Enzo Fernández respondió las dudas sobre su futuro en el cuadro londinense.

El futuro de Enzo Fernández en el Chelsea es una gran incógnita. El mediocampista campeón del mundo con Argentina tiene contrato con los Blues hasta junio de 2032, pero en las últimas semanas se estuvo hablando de un posible salida del club tras el Mundial 2026.

Ahora, luego de la durísima eliminación en los octavos de final de la Champions League frente al PSG (global de 8-2 a favor del vigente campeón de la Orejona), el exfutbolista de River y Defebsa y Justicia profundizó sobre su futuro en el cuadro londinense.

Enzo Fernández habló sobre su futuro en el Chelsea “No lo sé. Ahora estoy pensando acá, después se viene el Mundial y veremos luego”, lanzó en diálogo con ESPN diseminando más dudas que certezas. Cabe destacar, que en los anteriores mercados fue seguido de cerca por gigantes de Europa como Real Madrid o el propio PSG.

Enzo Fernández habló sobre su futuro en el Chelsea El Canciller Por su parte, Liam Rosenior, entrenador de los Blues, también rechazó referirse a la posibilidad de que Enzo cambie de aire en el próximo mercado de pases: “Me resultado difícil hablar sobre especulaciones después de este partido. Necesito concentrarme en las cosas más importantes”.

La dura autocrítica de Enzo Fernández tras la eliminación del Chelsea A su vez, Enzo Fernández fue muy autocrítico y lamentó la eliminación del Chelsea: “En la serie no pudimos porque perdimos el control en la ida en los últimos 15 minutos. Nos hicieron tres goles y marcaron así una diferencia que hoy en el fútbol es mucho. Cometimos errores y los pagamos. Y esto es fútbol: son detalles, PSG pudo aprovechar esas oportunidades en ese primer partido y después acá nos metieron un gol en los primeros cinco minutos y ya se te hace cuesta arriba", sentenció.