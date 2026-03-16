Bombazo: el jugador clave de la Selección argentina que podría cambiar de equipo durante el Mundial 2026

Como es habitual, la Copa del Mundo se jugará en medio del mercado de fichajes más fuerte de Europa y una figura de la Scaloneta parece tener el boleto picado.

Una figura de la Scaloneta podría cambiar de equipo a mitad de año, mientras se esté jugando la Copa del Mundo.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 empezó hace rato y, de la mano con eso, también aparece en el horizonte el arranque del mercado más fuerte de Europa. En ese contexto, varios jugadores de la Selección argentina y no sería extraño que resuelvan su futuro mientras se juega la Copa del Mundo.

Uno de ellos es Enzo Fernández, quizás el futbolista de la Scaloneta con mejor actualidad. El volante central está atravesando un presente brillante con la camiseta del Chelsea, donde es figura y capitán, pero su estadía en Londres a mitad de año empieza a ser tema de debate.

Enzo Fernandez, ¿con los días contados en el Chelsea? Si bien todavía no trascendieron ofertas ni equipos interesados, el campeón del mundo siente que es el momento ideal para dar el salto y es por eso que nadie puede confirmar su estadía en Stamford Brigde una vez que finalice la temporada, donde ya lleva 12 goles y seis asistencias.

enzo fernández1 El campeón del mundo tiene chances de irse del Chelsea a mediados de 2026. Instagram @enzojfernandez Madrid o París, las opciones más interesantes para el campeón del mundo ¿Los posibles destinos? En el pasado reciente, dos clubes muy importantes sondearon la situación del ex River: Real Madrid y el PSG. La principal traba estará en los posibles montos de transferencia, porque el Chelsea lo pagó 121 millones de euros (el argentino más caro de la historia) tras la coronación en Qatar 2022 y tiene contrato vigente hasta mediados de 2032. Y claro, no tienen pensado dejarlo ir por menos.