La tajante sentencia de Leonardo Madelón, DT de Unión, sobre el empate con Boca

Tras el entretenido 1-1 en Santa Fe, Leonardo Madelón hizo un análisis general del partido de Unión y resaltó la importancia del punto obtenido frente a Boca.

Unión y Boca jugaron un partido bastante entretenido en Santa Fe, pero la falta de eficacia de ambos lados hizo que no pasen del 1-1 por la 11° fecha del Torneo Apertura. Una vez consumado el match, Leonardo Madelón habló en conferencia y, lejos de lamentar la paridad, hizo un análisis muy positivo del resultado.

Las palabras de Leonardo Madelón tras el entretenido empate entre Unión y Boca "Boca es un equipo de buenos jugadores, es un empate a la altura. Fuimos dos equipos parejos", comenzó diciendo el DT del Tatengue. En base al gran presente que atraviesa su equipo, subrayó: "Jugamos con dos grandes en una semana, es una cosecha buena la que tenemos. Estamos puntuando bien".

A su vez, Madelón se sinceró sobre las clarísimas chances que generó el Xeneize en el 15 de Abril que convirtieron en figura al arquero Matías Mansilla, a quien le dedicó las siguientes palabras: "Tapó dos o tres pelotas claras de gol. Está pasando un buen momento, consecuencia de lo que es él".

Unión de Santa Fe vs Boca Apertura 2026 Unión y Boca no se sacaron diferencias en el 15 de Abril. Fotobaires Para cerrar su análisis, el entrenador de 63 años valoró la perfomance de sus dirigidos en el campeonato y pidió no bajar la guardia "Unión es un equipo con identidad, pero mucho cuidado con lo que digo, porque puede derrumbarse enseguida", afirmó.