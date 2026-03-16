La explicación de Claudio Úbeda sobre los polémicos cambios de Ascacíbar y Merentiel

Boca rescató un punto con sabor a poco en su visita a Unión. Tras el partido, Claudio Úbeda habló de las salidas del Ruso Ascacíbar y Miguel Merentiel.

Boca Juniors volvió a dejar a sus hinchas con un mal sabor de boca tras igualar 1-1 este domingo en su visita a Unión de Santa Fe. Si bien acumula 6 partidos sin perder en en el Torneo Apertura (7 en general contando la Copa Argentina), 5 de ellos fueron empates, lo que muestra una fuerte dificultar para poder ganar.

Claudio Úbeda sigue caminando por la cornisa y otras vez fue apuntado por el tema cambios. En esta oportunidad, hubo dos que generaron polémica en el mundo azul y oro: el de Santiago Ascacíbar, que venía siendo uno de los mejores jugadores del encuentro, por Ander Herrera a los 51 minutos; y el de Miguel Merentiel, autor del gol de la igualad, por Malcom Braida a los 87'.

Las declaraciones de Claudio Úbeda en conferencia de prensa Las declaraciones de Claudio Úbeda en conferencia de prensa "La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial. Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña", explicó el Sifón en conferencia de prensa respecto del Ruso. En cuanto a la Bestia, indicó: "La variante de Braida fue para poder llegar por la banda derecha, que no la teníamos tan ocupada. Buscamos tener más profundidad por ese sector. Merentiel había hecho un desgaste muy importante durante todo el partido. Quisimos poner frescura para tener uno contra uno y poder asistir al centrodelantero".

Por otro lado, rescató aspectos positivos del juego: "En el segundo tiempo generamos cuatro o cinco situaciones claras para concretar. Llegamos al empate y lo pudimos haber ganado. Creo que durante todo el partido tuvimos más posesión y más control del juego". Y reconoció: "Obviamente, digo lo mismo que siempre cuando nos toca empatar: no me voy conforme, no me gusta empatar estos partidos que merecemos ganar".