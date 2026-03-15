Coudet, de las "lindas sensaciones" a "tenemos que seguir mejorando" tras el triunfo de River ante Sarmiento

Eduardo Coudet hizo un cauteloso análisis del juego luego de la victoria 2-0 de River sobre Sarmiento de Junín en el Monumental.

Si bien el Millonario fue mejor a lo largo de los 90 minutos, le costó el primer tramo del partido. Recién pudo abrir el marcador a los 41', apenas unos instantes después de que la visita se quedara con un hombre menos por la expulsión de Gabriel Díaz por doble amonestación, una incidencia que marcó un punto de inflexión.

Las declaraciones de Eduardo Coudet en conferencia de prensa Eduardo Chacho Coudet Monumental hinchada River El Chacho Coudet hizo un cauteloso análisis del 2-0 de River sobre Sarmiento. Fotobaires "Me generó sensaciones lindas de volver al Monumental. Fue una buena actuación del equipo, pero tenemos que seguir mejorando. Nos costó leer el arranque del partido, había muchas persecuciones y no pudimos ganar esos duelos individuales. Después de los 20 generamos más", destacó en primera instancia el Chacho en conferencia de prensa.

"Todavía estamos un poquito ansiosos en todos los sentidos, los jugadores y los de afuera. Todavía se puede mejorar mucho, necesitamos tiempo y trabajo", remarcó. Y agregó en el mismo sentido: "Estamos creciendo de a poco en la idea. Vamos a ir agarrando cada vez más confianza y la gente va a confiar cada vez más en nosotros. Eso también ayuda".