Coudet, de las "lindas sensaciones" a "tenemos que seguir mejorando" tras el triunfo de River ante Sarmiento
Eduardo Coudet hizo un cauteloso análisis del juego luego de la victoria 2-0 de River sobre Sarmiento de Junín en el Monumental.
Eduardo Coudet tuvo una gran primera presentación en el Monumental. Este domingo, por la fecha 11 del Torneo Apertura, River Plate se impuso con autoridad por 2-0 como local sobre Sarmiento de Junín, sumó su segunda victoria consecutiva y logró asentarse bien en los puestos de playoffs de la Zona B.
Si bien el Millonario fue mejor a lo largo de los 90 minutos, le costó el primer tramo del partido. Recién pudo abrir el marcador a los 41', apenas unos instantes después de que la visita se quedara con un hombre menos por la expulsión de Gabriel Díaz por doble amonestación, una incidencia que marcó un punto de inflexión.
Las declaraciones de Eduardo Coudet en conferencia de prensa
"Me generó sensaciones lindas de volver al Monumental. Fue una buena actuación del equipo, pero tenemos que seguir mejorando. Nos costó leer el arranque del partido, había muchas persecuciones y no pudimos ganar esos duelos individuales. Después de los 20 generamos más", destacó en primera instancia el Chacho en conferencia de prensa.
"Todavía estamos un poquito ansiosos en todos los sentidos, los jugadores y los de afuera. Todavía se puede mejorar mucho, necesitamos tiempo y trabajo", remarcó. Y agregó en el mismo sentido: "Estamos creciendo de a poco en la idea. Vamos a ir agarrando cada vez más confianza y la gente va a confiar cada vez más en nosotros. Eso también ayuda".
"Necesito que los de buen pie tengan posibilidades de gol, y hoy sucedió eso. Ése es el ideal. Después quien los haga es indiferente si ganamos. Tenemos la obligación de generarles también", indicó finalmente Coudet. E insistió con la misma advertencia que había hecho semanas atrás durante su desembarco en River: “Yo no miro documentos, ni nacionalidades, ni nada. Juega el que mejor está”