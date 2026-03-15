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El motivo por el que River usó una tipografía especial en la camiseta en el partido ante Sarmiento

River saltó a la cancha con una camiseta diferente a la habitual para enfrentar a Sarmiento de Junín en el Monumental.

Alejandro Doldán Sánchez

Alejandro Doldán Sánchez

River lució una tipografía especial en su camiseta.

River lució una tipografía especial en su camiseta.

@RiverPlate

River Plate enfrentó este domingo en el Monumental a Sarmiento de Junín por la fecha 11 del Torneo Apertura. Ambos equipos saltaron a la cancha con sus indumentarias titulares, pero el cuadro de Núñez utilizó una camiseta con una leve pero bien visible diferencia.

En la espalda, la Banda lució en los números y nombres de los jugadores una tipografía notoriamente distinta a la habitual, que aparenta haber sido dibujada a mano, y que se enmarca en una importante campaña global de visibilidad e inclusión.

River usó una camiseta especial por el Día Mundial del Síndrome de Down

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El motivo detrás de esta movida es el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra anualmente todos los 21 de marzo desde el 2006 y que es reconocido por la ONU desde diciembre de 2011. El Millonario se sumó a etsa conmemoración y aprovechó el partido más cercano a la fecha en el que jugara como local.

La tipografía fue creada en 2012 por la artista catalana con síndrome de Down Anna Vives, y desde entonces se ha convertido en un símbolo para la visibilidad de las personas con esta condición genética. La diseñadora fue invitada al Monumental durante la última semana y posó con una camiseta con su nombre y el número 21.

Anna Vives camiseta River Día del Síndrome de Down
Anna Vives dise&ntilde;&oacute; la tipograf&iacute;a de la camiseta de River por el D&iacute;a Mundial del S&iacute;ndrome de Down.

Anna Vives diseñó la tipografía de la camiseta de River por el Día Mundial del Síndrome de Down.

Es la segunda vez que River se suma a esta campaña. La primera había sido en 2013, oportunidad en la que la propia artista le entregó una camiseta a Ramón Díaz, DT por aquel entonces. Solo otros siete equipos han utilizado estos números en partidos oficiales en el resto del mundo: Barcelona (España), Porto (Portugal), Universidad Católica (Chile), Corinthians (Brasil), América (México), Dinamo Kiev (Ucrania) y Kaizer Chiefs (Sudáfrica).

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