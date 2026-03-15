El motivo por el que River usó una tipografía especial en la camiseta en el partido ante Sarmiento

River saltó a la cancha con una camiseta diferente a la habitual para enfrentar a Sarmiento de Junín en el Monumental.

River Plate enfrentó este domingo en el Monumental a Sarmiento de Junín por la fecha 11 del Torneo Apertura. Ambos equipos saltaron a la cancha con sus indumentarias titulares, pero el cuadro de Núñez utilizó una camiseta con una leve pero bien visible diferencia.

En la espalda, la Banda lució en los números y nombres de los jugadores una tipografía notoriamente distinta a la habitual, que aparenta haber sido dibujada a mano, y que se enmarca en una importante campaña global de visibilidad e inclusión.

River usó una camiseta especial por el Día Mundial del Síndrome de Down Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2033287564820451837?s=20&partner=&hide_thread=false En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down (21 de marzo), el Manto Sagrado lucirá esta tarde los dorsales con la tipografía diseñada por Anna Vives



https://t.co/xyL2CQKYt4 pic.twitter.com/F9rBIZtpqU — River Plate (@RiverPlate) March 15, 2026 El motivo detrás de esta movida es el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra anualmente todos los 21 de marzo desde el 2006 y que es reconocido por la ONU desde diciembre de 2011. El Millonario se sumó a etsa conmemoración y aprovechó el partido más cercano a la fecha en el que jugara como local.

La tipografía fue creada en 2012 por la artista catalana con síndrome de Down Anna Vives, y desde entonces se ha convertido en un símbolo para la visibilidad de las personas con esta condición genética. La diseñadora fue invitada al Monumental durante la última semana y posó con una camiseta con su nombre y el número 21.