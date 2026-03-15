El motivo por el que River usó una tipografía especial en la camiseta en el partido ante Sarmiento
River saltó a la cancha con una camiseta diferente a la habitual para enfrentar a Sarmiento de Junín en el Monumental.
River Plate enfrentó este domingo en el Monumental a Sarmiento de Junín por la fecha 11 del Torneo Apertura. Ambos equipos saltaron a la cancha con sus indumentarias titulares, pero el cuadro de Núñez utilizó una camiseta con una leve pero bien visible diferencia.
En la espalda, la Banda lució en los números y nombres de los jugadores una tipografía notoriamente distinta a la habitual, que aparenta haber sido dibujada a mano, y que se enmarca en una importante campaña global de visibilidad e inclusión.
River usó una camiseta especial por el Día Mundial del Síndrome de Down
El motivo detrás de esta movida es el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra anualmente todos los 21 de marzo desde el 2006 y que es reconocido por la ONU desde diciembre de 2011. El Millonario se sumó a etsa conmemoración y aprovechó el partido más cercano a la fecha en el que jugara como local.
La tipografía fue creada en 2012 por la artista catalana con síndrome de Down Anna Vives, y desde entonces se ha convertido en un símbolo para la visibilidad de las personas con esta condición genética. La diseñadora fue invitada al Monumental durante la última semana y posó con una camiseta con su nombre y el número 21.
Es la segunda vez que River se suma a esta campaña. La primera había sido en 2013, oportunidad en la que la propia artista le entregó una camiseta a Ramón Díaz, DT por aquel entonces. Solo otros siete equipos han utilizado estos números en partidos oficiales en el resto del mundo: Barcelona (España), Porto (Portugal), Universidad Católica (Chile), Corinthians (Brasil), América (México), Dinamo Kiev (Ucrania) y Kaizer Chiefs (Sudáfrica).