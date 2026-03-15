El insólito motivo por el que Cuti Romero no jugó en el 1-1 agónico del Tottenham ante Liverpool

Pese a no estar lesionado ni sancionado, Cristian Romero no pudo decir presente en el duelo clave entre los Spurs y los Reds por la Premier League. ¿Qué pasó?

El Cuti se perdió un partido clave del Tottenham por una situación que vivió hace algunos días atrás.

Tottenham salvó un punto sobre la hora y lo hizo con una ausencia pesada: la de Cristian Romero. El defensor argentino no pudo estar presente en el 1-1 frente a Liverpool en Anfield por la fecha 30 de la Premier League, y el motivo fue tan particular como llamativo.

El equipo local, que contó con la presencia de Alexis Mac Allister desde el arranque, pegó primero con un golazo de tiro libre de Dominik Szoboszlai a los 18 minutos. Pero el club de Londres encontró el empate en los minutos finales en los pies de RIcharlison, lo que desató la locura del público visitante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033247099651792942&partner=&hide_thread=false ¡¡APARECIÓ EL PICANTE!! Richarlison recibió el pase de Kolo Muani dentro del área y definió para el 1-1 de Tottenham vs. Liverpool.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5wtaJvPdxo — SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2026 Por qué el Cuti Romero no pudo estar en el empate agónico del Tottenham ante Liverpool No obstante, la pregunta que se hace todo el mundo es por qué no jugó el Cuti, que ni siquiera estuvo convocado pese a no estar lesionado ni tampoco suspendido. Y lo cierto es que la respuesta está en lo que ocurrió hace apenas unos días, en la dura goleada 2-5 ante Atlético de Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League

En ese encuentro, el Cuti protagonizó un fuerte choque de cabezas con su propio compañero João Palhinha cerca del minuto 90. Tras el impacto, el defensor sintió mareos y no pudo continuar, por lo que se activó inmediatamente el protocolo por contusión cerebral.

Ese protocolo obliga a un período de reposo y evaluaciones médicas antes de volver a la cancha, motivo por el cual el campeón del mundo quedó afuera del cruce ante Liverpool. Lo más probable es que el campeón de mundo vuelva a jugar más pronto que tarde, aunque todavía no hay una fecha de vuelta definida y todo dependerá de cómo evolucione.