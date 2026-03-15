El insólito motivo por el que Cuti Romero no jugó en el 1-1 agónico del Tottenham ante Liverpool
Pese a no estar lesionado ni sancionado, Cristian Romero no pudo decir presente en el duelo clave entre los Spurs y los Reds por la Premier League. ¿Qué pasó?
Tottenham salvó un punto sobre la hora y lo hizo con una ausencia pesada: la de Cristian Romero. El defensor argentino no pudo estar presente en el 1-1 frente a Liverpool en Anfield por la fecha 30 de la Premier League, y el motivo fue tan particular como llamativo.
El equipo local, que contó con la presencia de Alexis Mac Allister desde el arranque, pegó primero con un golazo de tiro libre de Dominik Szoboszlai a los 18 minutos. Pero el club de Londres encontró el empate en los minutos finales en los pies de RIcharlison, lo que desató la locura del público visitante.
Por qué el Cuti Romero no pudo estar en el empate agónico del Tottenham ante Liverpool
No obstante, la pregunta que se hace todo el mundo es por qué no jugó el Cuti, que ni siquiera estuvo convocado pese a no estar lesionado ni tampoco suspendido. Y lo cierto es que la respuesta está en lo que ocurrió hace apenas unos días, en la dura goleada 2-5 ante Atlético de Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League
En ese encuentro, el Cuti protagonizó un fuerte choque de cabezas con su propio compañero João Palhinha cerca del minuto 90. Tras el impacto, el defensor sintió mareos y no pudo continuar, por lo que se activó inmediatamente el protocolo por contusión cerebral.
Ese protocolo obliga a un período de reposo y evaluaciones médicas antes de volver a la cancha, motivo por el cual el campeón del mundo quedó afuera del cruce ante Liverpool. Lo más probable es que el campeón de mundo vuelva a jugar más pronto que tarde, aunque todavía no hay una fecha de vuelta definida y todo dependerá de cómo evolucione.
Mientras tanto, Tottenham al menos pudo rescatar un empate clave que le permite seguir fuera de la zona roja: le sacó un punto al West Ham United (29 unidades), el último equipo que estaría descendiendo a falta de ocho fechas para el cierre de la Premier.