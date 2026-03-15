La picante advertencia del DT de Unión a Boca, a horas de enfrentarlo en Santa Fe: "No está brillando"

Leonardo Madelón palpitó el duelo entre Unión y Boca y habló sobre el presente del equipo de Claudio Úbeda, dejando un contundente aviso.

Unión, que viene de jugar uno de los partidos del año contra Independiente (empate 4-4), ganó tres de sus últimos cuatro partidos y es uno de los escoltas de la Zona A del Torneo Apertura con 15 puntos. En medio de ese gran presente, el equipo santafesino recibirá a un Boca que llega con más dudas que certezas.

El que lo sabe más que nadie es Leonardo Madelón, el entrenador del Tatengue, quien palpitó lo que será un cruce especial contra uno de los equipos grandes de la Argentina. En ese contexto, el DT dejó en claro que su equipo no va a regalarle nada al Xeneize y explicó el motivo con una frase que encendió la previa del partido.

El análisis de Leo Madelón en la previa al partido de Unión ante Boca, con una advertencia "Boca no está brillando", sentenció sin vueltas el exfutbolista, en diálogo con Radio La Red. De igual manera, el técnico de 63 años tomó precauciones por los futbolistas de alta calidad que tiene el elenco de Claudio Úbeda, con especial atención en la mitad de la cancha. "Si lo dejás y te dormís una siesta un ratito, con Paredes, Delgado o Ascacibar te pueden hacer daño”, explayó.

Independiente vs Unión de Santa Fe Apertura 2026 Unión viene de empatar 4-4 ante Independiente en Avellaneda en uno de los mejores partidos del campeonato. Fotobaires Por esa misma línea, Madelón profundizó: “Tienen individualidades muy buenas: Delgado, Aranda, Paredes… tienen buen juego. Tienen delanteros muy buenos también. No hay que dejarlos despertar”.