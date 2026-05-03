El fuerte enojo de Carlos Tevez con un periodista tras el empate de Talleres ante Unión: "No te gusto yo como DT"

Luego del 1-1 agónico en Santa Fe, Carlos Tevez protagonizó un tenso momento en conferencia con un cronista que se animó a ser crítico del juego de Talleres.

A Tevez le criticaron el juego de Talleres y no le gustó nada.

El 1-1 entre Talleres de Córdoba y Unión de Santa Fe dejó a los cordobeses bien posicionados de cara a los playoffs del Torneo Apertura, pero el foco se lo llevó lo que pasó después. En conferencia de prensa, Carlos Tevez protagonizó un tenso cruce con un periodista en particular.

El encuentro, correspondiente a la novena fecha que había quedado pendiendo por el paro de la AFA en marzo, encontró a la T ya clasificada a la siguiente instancia. Con este empate, alcanzó los 26 puntos y se mantuvo en el cuarto lugar de su zona, asegurándose la localía en los octavos de final.

Carlos Tevez, sin filtro contra un periodista tras el Unión 1-1 Talleres Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Todo se encendió cuando un cronista calificó el duelo como “uno de los peores de Talleres en la fase regular”. La frase no cayó nada bien en el Apache, que reaccionó sin filtro: "Yo creo que no te gusto como entrenador porque siempre decís lo mismo". No obstante, enseguida agregó: "Son gustos y es válido".

Lejos de quedar ahí, el ida y vuelta continuó con una segunda intervención del periodista. Fue entonces cuando Tevez subió el tono de su descargo: "Talleres compite. ¿Qué equipo le ganó a Unión acá? ¿No sabés? Me parece que lo tenés que saber. Creo que el único que le ganó es Newell's. Vinieron Boca y todos y no le sacaron puntos".

Carlos Tevez se cruzó con un periodista tras el empate de Talleres ante Unión en Santa Fe. Carlos Tevez se cruzó con un periodista tras el empate de Talleres ante Unión en Santa Fe. Video: @351Deportes