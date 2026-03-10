Video: el tremendo choque de cabezas del Cuti Romero y Palhinha en la derrota del Tottenham

Cristian Romero y Palhinha impactaron entre sí y tuvieron que salir al final del partido. Ambos deberán someterse a estudios neurológicos para descartar daños.

Cristian Romero volvió a jugar tras más de un mes con el Tottenham Hotspur, luego de lo que fue su sanción de cuatro partidos en la Premier League. Pero su regreso a las canchas no fue el más alegre, ya que su equipo cayó goleado 5-2 ante Atlético de Madrid por la ida de los octavos de la Champions League.

El elenco londinense, coherente con su presente deportivo, tuvo una noche de terror en el Metropolitano plagada de horrores defensivos (especialmente del arquero Antonín Kinský, que fue sustituido a los 17 minutos) que le permitieron a los Colchoneros marcar casi todos los goles que quisieron. Pero el resultado no fue lo único preocupante.

El duro choque de cabezas entre Cristian Romero y Palhinha El duro choque de cabezas entre Cristian Romero y Palhinha Ya sobre el final del encuentro, en tiempo de descuento, el Cuti fue a disputar una pelota aérea, con la inmensa mala suerte de que no vio que su compañero de equipo, Palhinha, también iba por el esférico. Esto provocó que ambos chocaran sus cabezas entre sí con mucha fuerza y cayeran al piso aturdidos y muy adoloridos.

El juego estuvo frenado unos momentos hasta que ambos pudieran ponerse de pie. El campeón del mundo intentó seguir jugando, pero era evidente que no estaba bien y en un momento se quedó quieto en el medio de la cancha, en cuclillas. Por lo tanto, Igor Tudor, DT de los Spurs, decidió sacarlos a ambos de la cancha.