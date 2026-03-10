Video: el polémico penal que le cobraron a Independiente y que protestó todo Unión

En el arranque del segundo tiempo, Andrés Merlos sancionó una muy discutible pena máxima que le permitió descontar a Independiente frente a Unión.

Independiente arrancó pésimo el duelo contra Unión de Santa Fe por la fecha 10 del Torneo Apertura. En el Libertadores de América y ante su gente, llegó a estar perdiendo 3-0 en el primer tiempo y parecía que se precipitaba una paliza histórica. Para su fortuna, Ignacio Pussetto pudo descontar antes del descanso y ponerlo en partido.

Y en el comienzo del complemento, el equipo de Gustavo Quinteros logró ponerse a tiro gracias a un muy discutible penal que cobró el árbitro Andrés Merlos, nunca exento de polémicas, por una supuesta falta de Maizon Rodriguez a Gabriel Ávalos en el área grande.

El polémico penal que le cobraron a Independiente ante Unión El polémico penal que le cobraron a Independiente ante Unión Lo cierto es que hubo un ligero agarrón del defensor tatengue sobre el delantero del Rojo, pero este también estaba agarrando la camiseta del rival y se trató de una jugada típica que suele verse en todos los partidos y por lo que no se acostumbra a sancionar una infracción. De hecho, salvo el 9, ningún otro jugador del Rey de Copas reclamó la falta y se sorprendieron con el fallo del juez principal.

Todos los futbolistas del elenco santafesino se le fueron al humo al réferi para protestar, pero este no cambió su decisión final. El propio goleador paraguayo fue el encargado de ejecutar el disparo desde los doce pasos y lo intercambió por gol, que le valió el 2-3 a Independiente.