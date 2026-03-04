La tajante advertencia de Coudet al plantel de River: "No miro documentos, nacionalidades ni edades"

Eduardo Coudet inició su ciclo como DT de River y, antes de dirigir su primera práctica, bajó un contundente mensaje para los jugadores. ¿Qué les dijo?

Eduardo Coudet tuvo su primer día formal como entrenador de River y, fiel a su estilo, no se guardó nada. En una conferencia extensa y cargada de definiciones, el DT empezó fuerte, con un mensaje directo al plantel y todo el mundo millonario.

El Chachó relató lo que pretende para esta nueva etapa y no se alejó del contexto que le toca atravesar. “Intentaremos arrancar este período de la mejor manera, de contagiarnos: no es una situación fácil, se fue el mejor entrenador de la historia del club. El fútbol es un todo, no dejan de ser todos los jugadores importantes. Hay un gran plantel, las cosas van a salir bien. Después, es tiempo y trabajo, más allá del gusto que tengamos, que es parecido al de Marcelo (Gallardo). No puedo anticipar nada, solo que vamos a trabajar mucho”, remarcó el Chacho.

Lejos de esquivar la presión, Coudet fue claro sobre lo que significa sentarse en el banco del Monumental. “Este club es un monstruo, si no vamos de la mano ni reseteamos, se nos va a hacer cuesta arriba. Tenemos un gran plantel, el fútbol son momentos. Necesitamos recuperar niveles y también necesitamos de la ayuda del hincha para resetear. Hay que resetear y empezar de nuevo. Pero sé lo que conlleva estar acá, hay que ganar campeonatos, no necesito ningún tipo de cobertura ni esquivar ninguna responsabilidad. Mi cabeza es así”, continuó.

El contundente aviso de Eduardo Coudet a los jugadores de River No obstante, el momento más contundente llegó cuando el entrenador de 51 años se refirió a la competencia interna y al lugar que ocupan los juveniles de River. "Soy reiterativo, no miro documentos, nacionalidad, edades, no miro nada: juega el que mejor está o el que más necesitemos en el momento. Hasta el sistema lo marcan los momentos de los jugadores. Hay un grupo muy sano, todos nos conocemos, conozco a muchos, a muchos muchos los he querido tener y no tuve plata para traerlos. Son jugadores que son de mi gusto, si encontramos la mejor versión de cada uno, el equipo va a estar bien", enfatizó.