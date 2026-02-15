La tajante respuesta de Enzo Fernández sobre el rumor de una posible ida al Real Madrid

El nombre de Enzo Fernández volvió a instalarse en el mercado europeo luego de que surgieran versiones sobre un supuesto interés del Real Madrid . Sin embargo, el mediocampista argentino fue contundente y dejó en claro cuál es su prioridad en la actualidad.

A los 25 años, el volante atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con el Chelsea FC. Desde la consagración en el Mundial de Clubes, se consolidó como una pieza central del equipo y elevó su influencia dentro del plantel, tanto en el juego como en el liderazgo.

Consultado sobre su presente y las especulaciones que lo rodean, Enzo no dejó margen para dudas. “Fue de menor a mayor, me siento cada día mejor y estar en este presente me pone muy contento. Obviamente, quiero seguir ganando cosas con el club, porque es lo que demanda esta camiseta. Estoy muy conectado con el club, me siento muy bien y espero ganar muchísimos títulos acá”, afirmó en diálogo con Sky Sports.

En los últimos días, el exfutbolista Jamie Carragher lo señaló como uno de los mejores jugadores de la Premier League, un elogio que no pasó desapercibido. Lejos de esquivar el comentario, el argentino respondió con humildad: “Agradezco públicamente lo que dijo de mi persona. De una leyenda como él, estoy agradecido“.

Además, remarcó su compromiso cotidiano con la institución londinense: “Doy mi 100% todos los días, en cada partido y en cada entrenamiento. Disfruto cada vez que tengo la posibilidad de defender al Chelsea , de jugar con la camiseta del Chelsea. Doy lo mejor, porque apostaron en mí y quiero devolverles eso en el campo. Y siento que lo estoy haciendo bien”.

La comparación con Lampard y su vínculo contractual

El crecimiento futbolístico de Enzo Fernández generó comparaciones con Frank Lampard, uno de los máximos ídolos del club. El propio argentino reconoció la influencia del exmediocampista en su formación dentro del equipo. “Inspiración, sí. Vi muchísimos videos de Frank desde que llegué a Chelsea. Veo y ví como llegaba a esos últimos metros, como se metía dentro del área”, señaló.

También recordó su etapa bajo la conducción de Lampard como entrenador: “Durante el tiempo en que él fue nuestro técnico yo no jugaba en esta posición, jugaba más atrás. Así que no pude hablar mucho del tema en ese momento. Pero obviamente sí, siempre aprendí viendo sus videos, es un jugador excepcional, una leyenda para el Chelsea”.

No obstante, marcó distancia con las comparaciones: “No me gusta que me comparen, porque él ha logrado muchísimas cosas acá. Es un ídolo. Espero seguir sus pasos acá en Chelsea“.

Más allá de los rumores que lo vinculan al Real Madrid, Fernández tiene contrato con Chelsea hasta 2032, tras una transferencia que en 2023 alcanzó los 121 millones de euros desde Benfica. En la actual temporada es el jugador con mayor participación directa en goles del plantel, un rendimiento que explica tanto el interés externo como la firme decisión del argentino de continuar su historia en Stamford Bridge.