Con un gol agónico de Enzo Fernández, Chelsea lo dio vuelta y venció 3-2 a West Ham

Tras irse al descanso 2-0 abajo, Chelsea remontó en el complemento y Enzo Fernández terminó marcando el tanto de la victoria en tiempo de descuento.

Enzo Fernández le dio el triunfo al Chelsea de manera agónica.

El Chelsea logró una remontada agónica y venció 3 -2 al West Ham en Londres, con un gol decisivo de Enzo Fernández sobre el cierre del partido que le dio a su equipo un triunfo clave en la Premier League y en la lucha por los puestos de clasificación a Champions League.

El conjunto visitante había sorprendido en el primer tiempo y se fue al descanso con una ventaja de 2-0 gracias a un centro cerrado de Jarrod Bowen que terminó en gol y a una definición de Crysencio Summerville tras una buena proyección de Aaron Wan-Bissaka.

Los Blues mostraron una versión apagada en esa etapa y quedaron contra las cuerdas ante unos Hammers comprometidos con el descenso.

En el complemento, el equipo local reaccionó con los cambios y logró el descuento a los 12 minutos mediante un cabezazo de João Pedro. A 20' del final llegó la igualdad, tras una jugada confusa que terminó con Marc Cucurella empujando la pelota de cabeza.

Y cuando el empate parecía definitivo, João Pedro desbordó por la banda y asistió a Enzo Fernández, que definió de derecha para sellar el 3-2 definitivo en favor del Chelsea.

