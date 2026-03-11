Enzo Fernández se lució con un gol y una asistencia, pero Chelsea sufrió una dura derrota ante PSG
Enzo Fernández volvió a destacarse en Chelsea. Sin embargo, su gran actuación no alcanzó y su equipo terminó sufriendo un contundente revés (5-2) en París.
Chelsea perdió 5-2 ante PSG en el Parque de los Príncipes, por la ida de los octavos de final de la Champions League. Pese a la caída, Enzo Fernández fue la figura del conjunto inglés con un gol y una asistencia.
El equipo dirigido por Luis Enrique abrió el marcador con Bradley Barcola, pero a los 28 minutos el Chelsea llegó al empate gracias a un remate de Malo Gusto tras una gran asistencia del mediocampista argentino.
Gran asistencia de Enzo para el 1-1 de Malo Gusto
Antes del descanso, Ousmane Dembélé volvió a poner en ventaja al conjunto parisino con un golazo. Ya en el segundo tiempo, Enzo Fernández apareció en el área y conectó un pase atrás de Pedro Neto para marcar el 2-2 parcial.
El buen gol de Enzo Fernández para el 2-2 parcial de Chelsea
Sin embargo, el PSG volvió a golpear. Vitinha aprovechó un error en la salida del arquero Filip Jörgensen y luego Khvicha Kvaratskhelia anotó por duplicado para sellar el 5-2 definitivo.
La serie se definirá el próximo martes en Londres, donde el Chelsea intentará lograr una remontada para seguir con vida en la Champions League.