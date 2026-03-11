Enzo Fernández se lució con un gol y una asistencia, pero Chelsea sufrió una dura derrota ante PSG

Enzo Fernández volvió a destacarse en Chelsea. Sin embargo, su gran actuación no alcanzó y su equipo terminó sufriendo un contundente revés (5-2) en París.

Enzo Fernández pide perdón tras la dura derrota de Chelsea frente a PSG en París

Chelsea perdió 5-2 ante PSG en el Parque de los Príncipes, por la ida de los octavos de final de la Champions League. Pese a la caída, Enzo Fernández fue la figura del conjunto inglés con un gol y una asistencia.

El equipo dirigido por Luis Enrique abrió el marcador con Bradley Barcola, pero a los 28 minutos el Chelsea llegó al empate gracias a un remate de Malo Gusto tras una gran asistencia del mediocampista argentino.

Gran asistencia de Enzo para el 1-1 de Malo Gusto



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FsGzQRLSZS — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026 Antes del descanso, Ousmane Dembélé volvió a poner en ventaja al conjunto parisino con un golazo. Ya en el segundo tiempo, Enzo Fernández apareció en el área y conectó un pase atrás de Pedro Neto para marcar el 2-2 parcial.

El buen gol de Enzo Fernández para el 2-2 parcial de Chelsea El gol de Enzo Fernández ante PSG por la Champions League El gol de Enzo Fernández ante PSG por la Champions League ESPN Sin embargo, el PSG volvió a golpear. Vitinha aprovechó un error en la salida del arquero Filip Jörgensen y luego Khvicha Kvaratskhelia anotó por duplicado para sellar el 5-2 definitivo.