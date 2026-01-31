El tremendo choque de cabezas en Atlético de Madrid-Levante que tuvo como protagonista a un argentino

Atlético de Madrid vivió un momento de máxima tensión en su visita a Levante por la fecha 22 de La Liga. Un brutal choque de cabezas entre Alexander Sorloth, Robin Le Normand y el argentino Matías Moreno obligó a detener el partido y encendió las alarmas por la salud del delantero noruego.

La acción se produjo con el marcador 0 a 0, tras un córner ejecutado por Pablo Martínez. En el área, Le Normand marcaba a Moreno , mientras Sorloth apareció libre para ir en busca del despeje. Los tres saltaron al mismo tiempo, sin verse, y protagonizaron un impactante triple cabezazo.

El golpe dejó a los tres futbolistas tendidos en el césped. Le Normand fue el primero en reaccionar, tomándose el rostro, mientras Moreno y Sorloth permanecieron en el piso a la espera de la asistencia médica. La imagen generó preocupación inmediata en ambos bancos.

Sorloth, de 30 años, fue retirado en camilla y trasladado directamente a un centro médico. Desde el club informaron: “Alexander Sorloth tuvo que ser sustituido como consecuencia de un traumatismo que le provocó una fuerte herida inciso contusa. El jugador ha sido trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas”.

El defensor argentino también sufrió una herida importante en la cabeza. Le colocaron una gorra protectora y fue reemplazado casi de inmediato. Manu Sánchez ingresó en su lugar, mientras que Julián Álvarez ocupó el puesto del noruego en el equipo de Diego Simeone .

“Está con un poco de dolor de cabeza. Creo que está controlado, pero va a ir al hospital por protocolo para tener la certeza de que está bien”, explicó Luís Castro, entrenador del Levante sobre el jugador argentino.

Quién es Matías Moreno, el argentino que juega en Levante

El defensor argentino del Levante, Matías Moreno cae ante el delantero noruego del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth El defensor argentino del Levante, Matías Moreno cae ante el delantero noruego del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth. EFE

Matías Moreno, único argentino en el plantel del Levante, tiene 22 años y surgió en Belgrano de Córdoba. A mediados de 2024 fue transferido a la Fiorentina por 5 millones de euros, con un 10% de una futura venta para el Pirata. Tras tener pocos minutos en la Serie A, el club italiano lo cedió al Levante hace seis meses. En la actual temporada suma 16 partidos y se consolidó como una de las piezas jóvenes del equipo español.