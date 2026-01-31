Video: River mostró el paso a paso de las obras que llevarán al Monumental a tener 101.000 lugares

River dio un nuevo paso en su ambicioso proyecto de remodelación del Estadio Monumental y publicó un video oficial con el paso a paso de las obras que comenzarán en abril y se extenderán hasta 2029.

“De 4 a 5 bandejas. De 85.018 a 101.000 riverplatenses. Así se transforma el Monumental ”, escribió el club en sus redes junto al material audiovisual, que muestra cómo será la ampliación butaca por butaca.

La obra convertirá al estadio en uno de los tres más grandes del mundo en capacidad y demandará una inversión superior a los 100 millones de dólares. Además, incluirá el techado casi total de las tribunas, lo que potenciará el clima en cada partido.

Según explicó el presidente Stefano Di Carlo , el financiamiento tendrá dos ejes principales: un crédito de largo plazo con bancos internacionales y un nuevo esquema comercial, que incluye los derechos de naming. Actualmente, River mantiene un contrato vigente con Chango Más hasta 2029.

El proyecto contempla la construcción de una bandeja 360° que sumará unas 16.000 localidades. Tendrá butacas rojas y blancas que formarán la bandera del club y estará destinada, en gran parte, a socios sin cargo extra, elevando de 24.000 a 40.000 los lugares gratuitos.

El nuevo Monumental

Además, se instalará un sistema de columnas en el perímetro del estadio para sostener la estructura del techo, que cubrirá prácticamente todas las ubicaciones hasta el borde del campo de juego.

Desde el año pasado, River trabaja junto a la empresa alemana Schlaich Bergermann Partner, responsable de obras en estadios como el Bernabéu, el Metropolitano, el Allianz Arena y el Maracaná. Según lo previsto, el club solo perdería la localía en tres partidos durante el proceso.

Con el aval del Gobierno porteño, las obras arrancarán en abril y aprovecharán el receso por el Mundial a mitad de año. Así, mientras el equipo busca crecer en lo deportivo, el Monumental también se prepara para jugar su propio partido.