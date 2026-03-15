La peculiar reacción de los hinchas de River con Paulo Díaz y Maxi Salas pese a ir ganando

Salas y Díaz ingresaron sobre el final y con la ventaja de dos goles en el marcador, pero los fanáticos de River no los recibieron de la mejor manera.

River Plate volvió a ganar este domingo por la noche. Por la fecha 11 del Torneo Apertura, se impuso 2-0 en el Monumental sobre Sarmiento de Junín, sumó su segunda victoria consecutiva, acumula 10 puntos en los últimos 4 partidos jugados y se asentó bien en los puestos de playoffs de la Zona B.

Pese a tratarse de una jornada positiva en prácticamente todos los sentidos, los hinchas millonarios no fueron del todo indulgentes y volvieron a pasarle factura a algunos futbolistas por sus malos rendimientos recientes -con el antecedente bien fresco de la renuncia de Marcelo Gallardo-, especialmente con Maximiliano Salas y Paulo Díaz.

Los hinchas de River silbaron a Paulo Díaz y Maxi Salas cuando ingresaron Los hinchas de River silbaron a Paulo Díaz y Maxi Salas cuando ingresaron Si bien ambos habían sido silbados en la previa cuando fueron presentados por la voz del estadio, se esperaba que quizás la actitud de los fanáticos podría apaciguarse con el triunfo parcial y los dos goles de ventaja. Sin embargo, cuando Eduardo Coudet los hizo ingresar a los 81 minutos, el público se mantuvo firme en su repudio para con el Pizzero y el chileno.

Tras aplaudir a Lucas Martínez Quarta y Sebastián Driussi, quienes salieron en el cambio, de las gradas comenzó a bajar un sonoro silbido de reprobación cuando Díaz y Salas ingresaron la campo, lo que marca que todavía deberán seguir trabajando y mucho para volver a ganarse el afecto del pueblo riverplatense, pese a los buenos resultados.