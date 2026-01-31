Bombazo: Real Madrid va por el Cuti Romero y prepara una oferta millonaria

En medio de un presente irregular y con varias dudas en defensa, Real Madrid va con todo por Cuti Romero, un líder que podría ordenar la última línea.

Desde hace más de un año, el Real Madrid viene siguiendo de cerca al Cuti Romero.

El mercado de pases europeo volvió a sacudirse con una información que involucra directamente a Cuti Romero. Según el sitio especializado Fichajes.net, el Real Madrid estaría dispuesto a pagar hasta 100 millones de euros para quedarse con el defensor argentino del Tottenham.

La decisión no es casual. En la Casa Blanca hay preocupación por el nivel defensivo del equipo, golpeado por la eliminación en la Copa del Rey y por resultados irregulares en la Champions League. Las lesiones de Éder Militão y la falta de variantes confiables obligaron a la dirigencia a buscar una solución inmediata.

El plan del Real Madrid para fichar al Cuti Romero en plena crisis defensiva Álvaro Arbeloa Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid, dio el visto bueno para la llegada de Cuti Romero. En ese contexto, el entrenador Álvaro Arbeloa habría dado el visto bueno para avanzar por el cordobés. En el club entienden que Romero puede aportar agresividad, liderazgo y carácter, tres aspectos que hoy faltan en una zaga cuestionada. Además, su experiencia internacional y su condición de campeón del mundo juegan a favor.

Otro punto clave es la negociación con Daniel Levy, presidente del Tottenham, conocido por su dureza. La elevada cifra que analiza ofrecer el Real apunta a romper cualquier resistencia y cerrar la operación sin dilaciones, ante un calendario cargado y sin margen para más tropiezos.

Trubin festejo frente a Vinicius Jr. El Real Madrid viene de sufrir uno de los papelones más grandes de su historia: el arquero de Benfica le hizo un gol de cabeza en la última jugada del parido y lo mandó a jugar los playoffs de la Champions. EFE Desde Londres miran la situación con cautela. Los Spurs atraviesan una temporada irregular en la Premier League, ubicados en la parte media de la tabla, y desprenderse de su principal referente defensivo podría afectar aún más el rendimiento colectivo.