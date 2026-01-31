La pésima noticia en Newell's a horas de visitar a Boca en la Bombonera

Newell’s logró recomponerse tras la derrota inicial frente a Talleres y consiguió un empate sobre el final ante Independiente que dejó sensaciones positivas. Sin embargo, el alivio duró poco: el calendario lo empuja ahora a un escenario de máxima exigencia, con la visita a Boca Juniors en la Bombonera programada para este domingo.

El partido aparece como una oportunidad para sumar de a tres por primera vez bajo la conducción de Favio Orsi y Sergio Gómez y empezar a despegarse de los puestos comprometidos en la tabla de promedios. Pero en la antesala surgió un problema que complica seriamente los planes del cuerpo técnico.

La Lepra rosarina deberá afrontar el cruce con un sector defensivo muy debilitado, ya que varias piezas clave quedaron descartadas por lesión, lo que obliga a reformular el armado del fondo en un contexto adverso.

Oscar Salomón y Bruno Cabrera no estarán disponibles para el compromiso ante el Xeneize. El primero sufrió una distensión en el músculo piramidal y necesitará entre dos y tres semanas de recuperación, mientras que el segundo padece un desgarro grado uno en el recto anterior del muslo derecho, con plazos similares.

Tampoco llegará Ian Glavinovich, quien continúa rehabilitándose de un desgarro en el aductor y no logró ponerse a punto. Frente a este panorama, Orsi reconoció que "estamos trabajando con volantes centrales en la posición de zagueros", una señal clara de la improvisación que deberá aplicar el cuerpo técnico.

El Departamento médico del Club Atlético Newell's Old Boys informa las novedades más recientes respecto a jugadores que integran el plantel profesional de la institución.

Bruno Cabrera: sufrió un desgarro grado 1 del recto anterior del muslo derecho, que le demandará…



Bruno Cabrera: sufrió un desgarro grado 1 del recto anterior del muslo derecho, que le demandará… pic.twitter.com/40REVGQAeO — Newell’s Old Boys (@Newells) January 29, 2026

A estas ausencias se suma la de Juan Ignacio Ramírez, que aún no pudo debutar con la camiseta rojinegra. Aunque entrena desde hace más de 20 días con el plantel, la demora en la habilitación proveniente de Brasil mantiene en suspenso su estreno oficial.

Una visita con historia cuesta arriba

Desde las 19.15 del domingo, Newell’s intentará quebrar una racha negativa que se arrastra desde el 10 de agosto de 2014, última vez que logró ganar en la Bombonera. Desde entonces disputó diez partidos en ese estadio, con apenas dos empates y ocho derrotas.

El antecedente inmediato data del 5 de octubre de 2025, cuando Boca, dirigido por Miguel Ángel Russo, se impuso por 5-0 ante el equipo rosarino que entonces comandaba Cristian Fabbiani. Aquella noche marcaron Ayrton Costa, Brian Aguirre, Lautaro Blanco y Milton Giménez en dos oportunidades.

Con bajas sensibles, un historial desfavorable y la urgencia de sumar, la Lepra afrontará uno de los compromisos más exigentes de este arranque de temporada.