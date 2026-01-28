Newell's le empató sobre la hora a Independiente en Rosario y le arrebató dos puntos del bosillo

Por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, Independiente empató 1-1 con Newell’s en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. El centrodelantero Gabriel Ávalos puso el primero para el Rojo, a los 34 minutos del primer tiempo, mientras que Michael Hoyos anotó el tanto del empate a los 44’ del complemento para los locales.

A los 13 minutos de la etapa inicial llegó la primera acción de peligro en la cabeza de Matías Coccaro. El flamante fichaje de los rosarinos se impuso en lo alto, peor el balón se fue apenas desviado por el palo derecho del arco.

Más adelante, una potente definición de Rodrigo Fernández Cedrés, desde el borde del área, se fue por encima del travesaño y estuvo cerca de adelantar en el marcador a los dirigidos por Gustavo Quinteros.

En uno de los mejores momentos de la Lepra durante la primera mitad, los visitantes llegaron al gol por medio del delantero paraguayo Ávalos, quien remató de volea un rebote otorgado por el arquero Gabriel Arias al momento de tapar un disparo de Matías Abaldo.

Unos minutos después, el partido estuvo detenido porque los hinchas de Newell's arrojaron al campo de juego todo tipo de proyectiles (palos, encendedores) a Ignacio Malcorra, muy resistido por el público local dado su paso por Rosario Central.

A Nacho Malcorra le hicieron sentir su pasado en Rosario Central

LE CAE DE TODO A MALCORRA EN EL COLOSO Los hinchas de Newell's le recuerdan al jugador de Independiente, su pasado en Rosario Central.

Pese a ello, con el correr de los minutos las cosas se calmaron y el árbitro Daniel Zamora recibió las garantías de la policía para continuar con el encuentro.

En los últimos instantes del primer periodo, Rodrigo Rey, arquero de Independiente, evitó la igualdad de Newell’s en la cabeza de Saúl Salcedo y mantuvo la ventaja al descanso.

No obstante, en el complemento el Rojo se desdibujó, cedió terreno al replegarse y sufrió el empate en la cabeza de Michael Hoyos, quien se anticipó a la salida del guardameta rival y esquinó el balón al palo derecho para poner el 1-1 y rescatar un punto.

Michael Hoyos puso el empate para la Lepra rosarina

Embed LO EMPATÓ NEWELL'S SOBRE EL FINAL



Hoyos igualó el encuentro a los 89 minutos.



Hoyos igualó el encuentro a los 89 minutos.

Con este resultado, los dirigidos por Gustavo Quinteros volvieron a dejarse dos puntos en el campeonato local tras el empate ante Estudiantes de La Plata en el debut.

Ahora, deberán recibir a Vélez en el estadio Libertadores de América, el próximo sábado desde las 19:45.

Por su parte, Newell’s sumó su primera unidad en el certamen, luego de haber sufrido una derrota ante Talleres de Córdoba en la primera jornada, y deberán visitar a Boca el domingo 1 de febrero a partir de las 19:15.

Fuente: NA

