Gimnasia falló en la definición y cayó 1-0 ante San Lorenzo en su estreno en el Legrotaglie

Con un gol del colombiano Herazo, a los 25' del complemento, San Lorenzo derrotó al Lobo, que debutó como local en su regreso a Primera división.

Facundo Lencioni encara frente a la marca de Cerutti. El Lobo es más que el Ciclón, pero por ahora no puede romper el cero.

Gimnasia y Esgrima cayó 1-0 con San Lorenzo en un partido disputado en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. El único gol del partido lo convirtió el colombiano Diego Herazo a los 25' del segundo tiempo.

Luego de un recibimiento espectacular por parte de los hinchas de Gimnasia a su equipo, en el reestreno en Primera división en condición de local después de 42 años de ausencia, el equipo de Ariel Broggi se adueñó del balón y fue protagonista en el primer cuarto de hora.

En ese lapso, Gimnasia tuvo un par de aproximaciones en las que podría haber abierto el marcador. ¿La más clara? Cuando el Lobo presionó al Ciclón en la salida, Herrera perdió ante la presión de Saavedra y el balón le quedó a Ulises Sánchez, quien sacó un zurdazo impecable que el arquero Gill mandó al córner.

En el complemento, San Lorenzo aprovechó una contra para ponerse en ventaja. Fue después de una gran jugada de Alexis Cuello, que el colombiano empujó llegando desde atrás.