Furia total en el Abierto de Australia: Coco Gauff destrozó su raqueta y se filtró el video con su reacción

La tenista estadounidense Coco Gauff fue captada por cámaras de seguridad rompiendo una raqueta tras perder ante Elina Svitolina y luego explicó su conducta.

Coco Gauff protagonizó un momento de tensión en el Abierto de Australia luego de su derrota frente a Elina Svitolina.

La tenista estadounidense Coco Gauff (3°) protagonizó un momento de furia en el Abierto de Australia al ser captada por cámaras de seguridad mientras rompía una de sus raquetas tras la derrota ante la ucraniana Elina Svitolina (12°). Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron repercusión en el mundo del tenis.

En el video se observa a la campeona de dos títulos de Grand Slam —US Open 2023 y Roland Garros 2025— caminando por los pasillos del Rod Laver Arena hasta detenerse para golpear reiteradas veces la raqueta contra el suelo, en una escena que reflejó su frustración por la eliminación.

El ataque de furia de Coco Gauff en el Abierto de Australia Lejos de esquivar el tema, Gauff abordó lo sucedido en la conferencia de prensa posterior al partido y explicó su postura sin mostrar arrepentimiento por el episodio.

La explicación de Coco Gauff y su crítica a la difusión del video “Me sirve para desahogar mis emociones”, aseguró la estadounidense, y agregó: “Simplemente me tomé el tiempo para hacerlo. No creo que sea malo. No intento hacerlo en cancha delante de niños ni cosas así. Si no hago estas cosas voy a ser irritable con la gente que me rodea, no quiere hacer eso, no se lo merecen”.