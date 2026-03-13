El simulador de la Libertadores encendió la alarma: Independiente Rivadavia caería en el "grupo de la muerte"

Mientras crece la expectativa por el histórico debut internacional de Independiente Rivadavia , un simulador del sorteo de la Copa Libertadores ya comenzó a imaginar posibles escenarios para la fase de grupos. Y el resultado no fue nada sencillo para la Lepra .

Según esta simulación, el equipo mendocino integraría uno de los grupos más complicados del certamen , enfrentando a Palmeiras , Libertad y Universidad Católica .

De confirmarse un cuadro similar, Independiente Rivadavia debería medirse ante rivales con gran tradición internacional. Palmeiras es uno de los gigantes del continente y habitual protagonista de la Libertadores, mientras que Libertad y Universidad Católica también cuentan con amplia experiencia en competencias internacionales.

Claro que por ahora todo se trata de una simulación . La verdad se conocerá recién el 19 de marzo , cuando la CONMEBOL realice el sorteo oficial de la fase de grupos en Asunción .

Ese día, Independiente Rivadavia conocerá finalmente el camino que deberá recorrer en su primera participación en la Copa Libertadores , un capítulo histórico para el club mendocino que ya empieza a generar ilusión… y también respeto por los posibles rivales.

Simulador Sorteo

La Lepra ya conoce su lugar en la Libertadores: el bombo que le tocó a Independiente Rivadavia

La Copa Libertadores 2026 comienza a tomar forma y Independiente Rivadavia ya conoce desde qué lugar esperará el sorteo de la fase de grupos. El equipo mendocino, que disputará por primera vez en su historia el torneo más importante del continente, integrará el bombo 4 cuando se realice el sorteo oficial.

La Lepra llega a este certamen tras haber logrado un hito histórico: consagrarse campeón de la Copa Argentina, título que le permitió asegurar su clasificación directa a la fase de grupos de la Libertadores 2026.

Al estar ubicado en el bombo 4, Independiente Rivadavia podría enfrentar a algunos de los gigantes del continente. En el bombo 1 aparecen equipos de enorme peso como Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle, que serán los cabezas de serie de cada grupo.

El bombo 2 lo integran clubes como Lanús, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario, mientras que en el bombo 3 aparecen equipos como Rosario Central, Junior, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira y Cusco.

bombos libertadores Independiente Rivadavia busca su lugar en la Copa Libertadores.

En el mismo bombo que la Lepra estarán Universidad Central de Venezuela, Platense, Mirassol, Barcelona de Ecuador, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 19 de marzo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, donde se conocerá el camino que deberá recorrer Independiente Rivadavia en su histórica primera participación internacional.

Para el club del Parque, el desafío será enorme. Pero también será una oportunidad única: medirse contra los grandes del continente y escribir una de las páginas más importantes de su historia.