¿Qué le pasa a Villa en la Lepra? De figura a incógnita tras su gran año
Desde que regresó a la Lepra, Sebastián Villa, mostró una baja en su rendimiento y todavía no logra volver a ser clave como en su mejor momento.
En el fútbol las rachas pesan, y en Independiente Rivadavia hay una pregunta que empieza a repetirse entre hinchas y analistas: ¿qué le pasa a Sebastián Villa? El delantero colombiano, que supo ser una de las grandes cartas ofensivas de la Lepra, atraviesa un momento futbolístico muy distinto al que lo llevó a convertirse en uno de los jugadores más determinantes del equipo.
Desde su regreso al equipo tras la novela del verano y su salida para jugar en River e incluso sonó volver a Boca, Villa todavía no logró recuperar el nivel que había mostrado en su mejor etapa en el club. Aquella versión explosiva, desequilibrante y decisiva en los metros finales aparece hoy de manera intermitente.
El colombiano sigue siendo un jugador que genera peligro con su velocidad y su capacidad para encarar, pero en los últimos partidos se lo vio más impreciso en las decisiones finales. Muchas jugadas que antes terminaban en asistencia o gol hoy se diluyen en el último pase, en un remate apresurado o en una gambeta de más.
Sebastián Villa no logra recuperar su mejor versión en la Lepra
También hay un aspecto físico que parece haber influido. Después de un tiempo sin competencia, el ritmo de juego no siempre vuelve de inmediato, y eso en un futbolista que basa gran parte de su impacto en la explosión y el cambio de ritmo se nota más que en otros puestos.
Otro factor que pesa es el contexto colectivo. Independiente Rivadavia no atraviesa su mejor momento futbolístico, y cuando el funcionamiento del equipo se resiente, los jugadores ofensivos suelen quedar más expuestos. Villa muchas veces recibe lejos del área o rodeado de rivales, situaciones que lo obligan a intentar resolver jugadas en inferioridad.
Sin embargo, nadie duda de que su talento sigue intacto. En el plantel de la Lepra saben que el colombiano puede volver a ser decisivo en cualquier momento, porque se trata de un futbolista con jerarquía y experiencia.
La incógnita ahora pasa por cuándo volverá a aparecer esa versión determinante que supo desequilibrar partidos casi por sí sola. Por ahora, el colombiano sigue buscando reencontrarse con su mejor nivel en un momento donde Independiente Rivadavia necesita más que nunca de su talento en ataque.