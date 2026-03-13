¿Qué le pasa a Villa en la Lepra? De figura a incógnita tras su gran año

Desde que regresó a la Lepra, Sebastián Villa, mostró una baja en su rendimiento y todavía no logra volver a ser clave como en su mejor momento.

En el fútbol las rachas pesan, y en Independiente Rivadavia hay una pregunta que empieza a repetirse entre hinchas y analistas: ¿qué le pasa a Sebastián Villa? El delantero colombiano, que supo ser una de las grandes cartas ofensivas de la Lepra, atraviesa un momento futbolístico muy distinto al que lo llevó a convertirse en uno de los jugadores más determinantes del equipo.

Desde su regreso al equipo tras la novela del verano y su salida para jugar en River e incluso sonó volver a Boca, Villa todavía no logró recuperar el nivel que había mostrado en su mejor etapa en el club. Aquella versión explosiva, desequilibrante y decisiva en los metros finales aparece hoy de manera intermitente.

El colombiano sigue siendo un jugador que genera peligro con su velocidad y su capacidad para encarar, pero en los últimos partidos se lo vio más impreciso en las decisiones finales. Muchas jugadas que antes terminaban en asistencia o gol hoy se diluyen en el último pase, en un remate apresurado o en una gambeta de más.

Sebastián Villa no logra recuperar su mejor versión en la Lepra independiente rivadavia barracas sebastian villa (15) Alf Ponce Mercado / MDZ También hay un aspecto físico que parece haber influido. Después de un tiempo sin competencia, el ritmo de juego no siempre vuelve de inmediato, y eso en un futbolista que basa gran parte de su impacto en la explosión y el cambio de ritmo se nota más que en otros puestos.

Otro factor que pesa es el contexto colectivo. Independiente Rivadavia no atraviesa su mejor momento futbolístico, y cuando el funcionamiento del equipo se resiente, los jugadores ofensivos suelen quedar más expuestos. Villa muchas veces recibe lejos del área o rodeado de rivales, situaciones que lo obligan a intentar resolver jugadas en inferioridad.