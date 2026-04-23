La Lepra pegó primero: Independiente Rivadavia se quedó con el clásico de reserva ante Gimnasia

Los clásicos no se juegan, se ganan. Y esta vez, en la Reserva, el que terminó celebrando fue Independiente Rivadavia .

La Lepra se impuso por 1 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza con gol de Suárez en una nueva edición del clásico mendocino juvenil, disputado en territorio mensana, y se llevó mucho más que tres puntos: se quedó con el orgullo de ganar uno de esos partidos que marcan el semestre.

Fue un encuentro cerrado, friccionado y con el clima que suelen tener estos cruces entre dos equipos que se conocen demasiado. Nadie regaló nada y cada pelota se jugó como si fuera la última.

En ese contexto, Independiente encontró la diferencia justa para golpear y después supo sostenerla con orden, personalidad y oficio. El equipo azul manejó mejor los momentos del partido, supo cuándo acelerar y también cuándo sufrir.

Gimnasia intentó reaccionar, empujó en el complemento y fue en busca del empate, pero se encontró con una Lepra firme atrás, concentrada y decidida a no dejar escapar la ventaja.

El 1 a 0 terminó siendo corto por la tensión que tuvo el partido, pero suficiente para que Independiente se quedara con un triunfo importante en una cancha siempre difícil. El resultado fue confirmado en la fecha del Torneo Proyección Apertura 2026, donde la Lepra logró sumar de visitante frente al Lobo.

Más allá de la tabla, ganar un clásico siempre tiene un valor especial. Y más todavía cuando se trata de Reserva, donde también se forman los jugadores que mañana serán protagonistas en Primera.

En el Parque lo saben bien: estos partidos se recuerdan.

Y esta vez, la sonrisa fue azul.