La Lepra con confianza y en buena racha a días del clásico con Gimnasia en el Gargantini

A días del clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que se jugará este domingo a las 15 en el estadio Bautista Gargantini, el exdelantero de la Lepra , Diego Cardozo, analizó el presente del equipo en el programa MDZ Club, por 105.5 FM MDZ Radio, y anticipó un duelo exigente, con un claro favoritismo para el conjunto azul.

Cardozo sostuvo que “la realidad hoy del equipo indica que es el favorito. Por todo lo que está viviendo, por cómo está el equipo y todo, los jugadores lo saben y yo creo que están confiados, están muy bien, la verdad que vienen haciendo un trabajo enorme y ojalá que el domingo sigamos con la racha ganadora”.

En ese sentido, remarcó el momento futbolístico que atraviesa Independiente Rivadavia y la solidez del plantel: “la verdad que el equipo está muy bien, ya del torneo pasado que viene muy bien, muy fuerte, se hace muy fuerte de local y también de visitante, es un rival complicado de ganarle”.

Además, destacó el armado del equipo y el funcionamiento colectivo: “Alfredo ha armado un super equipo y los chicos están muy bien, vos te das cuenta ya de cuando sale uno y entra otro, no se nota la diferencia, mismo desde el arquero, Nico, hasta el último que entra, están siempre en sintonía”.

Sobre el poder ofensivo, agregó: “yo creo que hoy Independiente tiene una de las mejores delanteras de la categoría, porque así los números lo indican y también los resultados”, y subrayó la competitividad interna: “Sartori ha sido suplente mucho tiempo, después ha rotado, ha jugado titular, siempre respondió con goles, siempre ha jugado bien”.

También puso en valor el trabajo del cuerpo técnico: “él es un técnico así como lo ven, en serio, como tiene que trabajar, que yo aprendí muchísimo de él porque la verdad que aparte de enseñar, de ser un maestro como técnico, forma bastante a los jugadores y es muy llevadero, el jugador entiende el mensaje rápido”.

El clásico y el recuerdo

En relación al clásico, Cardozo anticipó un partido disputado: “ojalá que pueda ser favorable para Independiente, como los números lo indican, pero bueno, va a ser un partido difícil, obviamente va a costar, porque Gimnasia es un rival duro, siempre lo ha sido”.

Al mismo tiempo, recordó uno de los triunfos más significativos que le tocó protagonizar: “ganamos 3 a 1, la verdad fue un partido soñado para nosotros, esperado por todo el hincha, la verdad que en un día de lluvia donde llovía torrencial, vinieron a hacer el banderazo y nos pedían por favor que ganemos”.

Finalmente, dejó en claro su vínculo con el club y su mirada como hincha: “la verdad que a mí como hincha me da placer verlos jugar” y expresó su deseo de futuro: “para mí sería un sueño poder ayudar y colaborar también con el club desde otro lugar, pero también me gustaría poder retirarme ahí”.