Muralla Villalba: el regreso que sostuvo a la Lepra en su momento más exigente

Firme en la marca, dominante de arriba y líder en la zaga: Iván Villalba volvió con un nivel altísimo en Independiente Rivadavia.

Hay regresos que pasan desapercibidos y otros que marcan la diferencia. El de Iván Villalba entra en esta segunda categoría. El defensor volvió a la zaga central de Independiente Rivadavia con una actuación que explica por qué el equipo pudo sostener un partido que exigió carácter y resistencia.

Villalba (1) Villalba una muralla en el fondo de la Lepra.

Villalba, la Muralla que Sostuvo a la Lepra Villalba fue mucho más que un central correcto: fue líder, voz de mando y sostén defensivo en los momentos donde la Lepra tuvo que aguantar. Fuerte en la marca, firme en los duelos y prácticamente infranqueable en el juego aéreo, su rendimiento fue determinante.

Los números respaldan la sensación que dejó en cancha. Sumó 13 contribuciones defensivas, con 11 despejes y un tiro bloqueado, siendo el principal responsable de despejar el peligro. En los duelos aéreos fue dominante: ganó 5 de 6, imponiéndose con claridad. En el suelo también compitió, con 2 duelos ganados sobre 5.

Su influencia no se limitó a defender. Con 19 pases precisos sobre 25 (76%), mostró solidez en la salida, especialmente en campo propio, donde alcanzó un 90% de efectividad. Además, participó activamente con 41 toques y aportó recorrido, con 67 metros de progresión total.