Muralla Villalba: el regreso que sostuvo a la Lepra en su momento más exigente
Firme en la marca, dominante de arriba y líder en la zaga: Iván Villalba volvió con un nivel altísimo en Independiente Rivadavia.
Hay regresos que pasan desapercibidos y otros que marcan la diferencia. El de Iván Villalba entra en esta segunda categoría. El defensor volvió a la zaga central de Independiente Rivadavia con una actuación que explica por qué el equipo pudo sostener un partido que exigió carácter y resistencia.
Villalba, la Muralla que Sostuvo a la Lepra
Villalba fue mucho más que un central correcto: fue líder, voz de mando y sostén defensivo en los momentos donde la Lepra tuvo que aguantar. Fuerte en la marca, firme en los duelos y prácticamente infranqueable en el juego aéreo, su rendimiento fue determinante.
Los números respaldan la sensación que dejó en cancha. Sumó 13 contribuciones defensivas, con 11 despejes y un tiro bloqueado, siendo el principal responsable de despejar el peligro. En los duelos aéreos fue dominante: ganó 5 de 6, imponiéndose con claridad. En el suelo también compitió, con 2 duelos ganados sobre 5.
Su influencia no se limitó a defender. Con 19 pases precisos sobre 25 (76%), mostró solidez en la salida, especialmente en campo propio, donde alcanzó un 90% de efectividad. Además, participó activamente con 41 toques y aportó recorrido, con 67 metros de progresión total.
Más allá de las estadísticas, su presencia se sintió en lo conceptual: ordenó la defensa, habló constantemente y transmitió seguridad en un equipo que, cuando tuvo que resistir, respondió.
En un momento donde cada detalle cuenta, Independiente Rivadavia encontró en Villalba mucho más que un regreso. Encontró una garantía.