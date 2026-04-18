Quién es el jugador de Independiente Rivadavia que integra el equipo de la semana de la Copa Libertadores

Un futbolista de la Lepra aparece en la formación ideal de la segunda fecha de la Copa Libertadores de América.

La hazaña conseguida por Independiente Rivadavia el pasado miércoles, en donde logró un triunfo histórico ante Fluminense de Brasil por 2 a 1, todavía trae capítulos que se suman a una película que el mundo Lepra no olvidará muy fácil. Ahora, uno de los héroes del Maracaná integra el equipo ideal de la segunda semana de la Copa Libertadores de América.

En la formación, que fue dada a conocer este viernes por la noche por la Conmebol, aparecen futbolistas de la talla del uruguayo Georgean De Arrascaeta, una de las figuras del Flamengo de Brasil que goleó 4 a 1 a Independiente Medellín, como así también su compatriota Sebastián Coates, pieza clave en Nacional de Montevideo para vencer a Deportes Tolima de Colombia por 3 a 1.

equipo libertadores El equipo de la semana de la Copa Libertadores. Conmebol

Cada semana, la entidad realiza una evaluación de cada uno de los partidos y emite su sentencia en relación a los mejores jugadores de la fecha que, en este caso, tiene entre los destacados a un futbolista del equipo de Alfredo Berti.

Un jugador de Independiente Rivadavia, destacado por Conmebol El jugador de la Lepra que aparece en el equipo ideal de la segunda fecha de la Copa Libertadores de América es Fabrizio Sartori, el delantero del Azul del Parque que no sólo anotó el tanto del empate transitorio, sino que también fue uno de los mejores hombres en la épica noche del Maracaná.