Triunfazo con luces y sombras: Independiente Rivadavia goleó, pero la noche no fue perfecta

Independiente Rivadavia aplastó 4 a 1 a Deportivo La Guaira y confirmó que está atravesando un gran momento. Goles, contundencia y una actuación que ilusiona. Sin embargo, más allá de la fiesta, hubo situaciones que dejaron ruido dentro y fuera de la cancha.

La Lepra volvió a mostrar solidez y carácter. No solo ganó: dominó, golpeó en los momentos justos y fue ampliamente superior a su rival.

La gran figura fue Alex Arce, autor de un triplete demoledor que lo consolida como el hombre clave del equipo. Además, se destacó la vuelta al gol de Sebastián Villa, que empieza a recuperar confianza y ser determinante.

Otro punto alto fue el rendimiento de José Florentín, cada vez más firme en el mediocampo, con una actuación que lo vuelve a poner en el radar de la selección paraguaya.

El equipo, en líneas generales, respondió: orden, intensidad y una idea clara que ilusiona de cara a lo que viene.

Lepra vs La guaira (12)

Lo malo: la discusión en la cancha y las multas afuera

No todo fue celebración. En plena goleada, el cruce entre Villa y Matías Fernández encendió una luz de alerta. Son situaciones que pueden darse en la intensidad del juego, pero no dejan una buena imagen y exponen temas que son internos y deberán corregirse.

Fuera de la cancha, la bronca también se hizo sentir. Muchos hinchas fueron multados por estacionar en la Avenida Carlos Thays, en un contexto que generó polémica. A eso se sumó el malestar por los trapitos, que cobraron montos desiguales y, en varios casos, desaparecieron dejando a los autos expuestos a la multa que llegó mas tarde.

Independiente Rivadavia ganó, gustó y goleó. Pero entre cortocircuitos internos y desorden afuera, la noche perfecta quedó a medio camino. Porque cuando todo parece fiesta, siempre aparece algo que mete un poquito de ruido.