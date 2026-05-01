Cortó la sequía y emocionó a todos: ¿a quién le dedicó Villa su gol tras 9 meses?

Sebastián Villa cortó una racha de nueve meses sin convertir y celebró con emoción un gol muy especial, el primero dedicado a su hija en camino.

En medio de la goleada de Independiente Rivadavia, hubo una imagen que fue más allá del resultado. Sebastián Villa volvió al gol y lo celebró con una carga emocional especial: el tanto fue el primero dedicado a su hija, que está en camino. Desde que conoció la noticia, el colombiano no pudo convertir, por eso el desahogo.

El colombiano atraviesa un momento muy particular, no solo en lo futbolístico sino también en lo personal. Hace algunos meses confirmó que será padre de una nena junto a su pareja, una noticia que él mismo compartió con emoción en redes sociales y que marcó un antes y un después en su vida.

Lepra vs La Guaira (1)

En la cancha, esa energía se tradujo en desahogo. Villa no solo convirtió, sino que lo gritó distinto, señalando ese vínculo que ya empieza a jugar su propio partido fuera del fútbol. En una noche de goles y festejos, el suyo tuvo un significado especial: fue más que un gol, fue un mensaje.