¿Qué pasó entre Villa y Fernández? el escándalo en la goleada de Independiente

En medio de una noche soñada, donde Independiente Rivadavia aplastó 4 a 1 a Deportivo La Guaira y se subió a lo más alto del grupo, hubo una escena que no pasó desapercibida y que dejó tela para cortar.

Porque no todo fue fiesta en el Malvinas. En pleno partido, y cuando la Lepra ya dominaba con autoridad, se produjo un fuerte cruce entre Sebastián Villa y su compañero Matías Fernández que sorprendió a todos dentro y fuera de la cancha.

El intercambio fue breve, pero caliente. Hubo gestos, palabras elevadas de tono y una tensión evidente que obligó a la intervención de Alex Arce, la gran figura de la noche, quien se metió en el medio para calmar las aguas y evitar que la situación pasara a mayores.

El episodio contrasta con el presente futbolístico del equipo de Alfredo Berti, que viene arrasando tanto en el plano local como en la Copa Libertadores. La Lepra no solo goleó, sino que además mantiene puntaje ideal y se consolida como uno de los equipos sensación del fútbol argentino.

Sin embargo, el cruce deja una señal clara: incluso en la cima, hay detalles que ajustar. La exigencia, la intensidad y las ganas de ganar pueden jugar a favor… o generar cortocircuitos.

El propio entrenador le bajó el tono a la discusión y fue claro: "no son cosas que no pasen en un entrenamiento o en un partido", "no es nada serio". José Florentín también habló al respecto: "Apenas llegaron al vestuario Mati y Seba se abrazaron para festejar, son cosas del partido y queda ahí".